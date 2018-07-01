ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) lojistik olarak ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirterek, "Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" dedi.

Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Sınavın en büyük katılımlı iki oturumunun huzur ortamında ve sorunsuz olarak tamamlanmasında desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, YÖK Başkanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel Komutanımıza, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, rektörlerimize, sınav koordinatörlerimize ve sınavda görev alan tüm sınav görevlilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum."