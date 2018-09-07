ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün: Hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağız

Gülsen Akyol MUTLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA) - ÖLÇME, Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Halis Aygün, önemli bir göreve getirildiğini belirterek, \"Elimizden geldiğince hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağız. Gençlerimizin daha iyi yetişmesi için bütün gayreti göstereceğiz\" dedi.

ÖSYM Başkanlığı\'na atanan Prof. Dr. Halis Aygün, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu. Önemli bir kurumda önemli bir göreve getirildiğini belirten Aygün, \"Önemli bir görev bu. Elimizden geldiğince hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olmak, gençlerimizin daha iyi yetişmesi için bütün gayreti göstereceğiz. Bu göreve layık görüldüğüm için cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Önemli bir kurumun sorumluluğunu bize verdiler. ÖSYM olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki sınavlarda da adalet ve liyakata büyük önem vereceğiz\" dedi.

Prof. Dr. Halis Aygün\'ün ÖSYM Başkanlığına getirilmesi, memleketi Giresun\'un Şebinkarahisar ilçesinde de sevinçle karşılandı. Hemşerileri telefonla aradığı Aygün\'e başarı dileklerini iletti.

PROF. DR. HALİS AYGÜN

Prof. Dr. Halis Aygün, 1968 yılında Giresun Şebinkarahisar\'da doğdu. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü\'nden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997\'de London City University\'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi\'nde 1998\'de yardımcı doçent, 2000\'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.



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