ÖSYM, 5 yılda 3.8 milyar TL sınav ücreti topladı

ÖSYM, son beş yılda düzenlediği merkezi sınavlar için adaylardan toplam 3.8 milyar TL sınav ücreti topladı. Bu dönemde sınavlarda ter döken aday sayısı 60 milyonu geçti. Bu yılki sınavlar için toplanan para ise 666 milyon 154 bin TL'ye ulaştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunu açıkladı. Rapora göre ÖSYM, yılın ilk altı ayında gerçekleşen ve ikinci altı ayda da devam edecek YKS, KPSS, YDS, ALES, DGS ve kurum sınavları ile e-sınavlar için adaylardan 666 milyon 154 bin 738 TL sınav ücreti topladı. 8 milyon 173 bin 691 adayın ter döktüğü sınavların gideri ise 300 milyon 862 bin 503 TL olarak gerçekleşti.

5 yılda 60 milyon aday sınavlarda ter döktü



ÖSYM'nin son açıkladığı verilerle birlikte son beş yılda adaylardan toplanan sınav ücreti 3 milyar 882 milyon 993 bin TL'ye ulaşmış oldu. Aynı dönemde sınavlara giren aday sayısı 60 milyon 373 bin 240 olurken, ÖSYM'nin son beş yıllık sınav gideri de 3 milyar 811 milyon 366 bin 478 TL olarak hesaplandı. Raporda kurumun 2021 yılı için yıl sonu gelir tahmininin 774 milyon 695 bin TL, gider tahmininin de 841 milyon 795 bin 495 TL olduğu ifade edildi.

ÖSYM Başkanı, "Kâr etmiyoruz" demişti

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, kurumun sınavlardan kâr elde ettiği eleştirileri üzerine 2019 yılında yaptığı açıklamada, "Başkanlığımızca yapılan tüm sınavların toplam aday kitlesinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerine üç yıldır artış yapılmamıştır. ÖSYM'nin 2018 yılı bütçe rakamlarında KDV dahil geliri 737 milyon 367 bin 448 lira iken, KDV dahil gideri 739 milyon 32 bin 142 liradır. Yani kurumun kar etmediği ortadadır" ifadesini kullanmıştı.