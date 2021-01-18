ÖSYM, 2021 sınav takvimini açıkladı

2021 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak sınavların tarihleri belli oldu. YKS'nin TYT oturumu 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumları ise 27 Haziran'da yapılacak.
ÖSYM tarafından 2021 yılında uygulanacak sınavların tarihlerini belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, 2021 yılı sınav takviminin 'https://osym.gov.tr' adresinden açıklandığını duyurdu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran, Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihleri ise şöyle:
ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.