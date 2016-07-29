ÖSYM 2016 tercih kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite tercihi yapacak adaylar için yüksek öğretim programları tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla 2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinde yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yer alan duyuruya göre, üniversite adayları, tercih robotuna https://rehberlik.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Adaylara, tercihlerini belirlemelerinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanan '2016-ÖSYS Tercih Robotu'nda, '2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan yükseköğretim programlarında üniversite adı, program adı, puan türü, programın bulunduğu şehir gibi alanlara göre arama yapılabilecek.

Tercih süresi 3 Ağustos'a kadar devam edecek

Adaylar, tercih robotu ile her bir puan türündeki başarı sıraları ile girmeyi düşündükleri yükseköğretim programlarına geçen yıl yerleşen en küçük puana karşılık gelen başarı sırasını karşılaştırarak girebilecekleri programlar için tercihlerini belirleyebilecek.

Bugün (29 Haziran 2016) başlayan tercih süresi 3 Ağustos'a dek devam edecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapabilecek.

Kılavuzda değişiklikler yapıldı

18 Temmuz 2016 tarihinde ÖSYM'nin internet sayfasından yayımlanan kılavuzda değişiklikler yapıldı. Kılavuzda yapılan değişiklikler şöyle:

1- Kılavuzda yer alan Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5'ten aşağıda belirtilen Üniversiteler çıkarılmıştır:

Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)

Canik Başarı Üniversitesi (Samsun)

Fatih Üniversitesi (İstanbul)

Gediz Üniversitesi (İzmir)

İpek Üniversitesi (Ankara)

Melikşah Üniversitesi (Kayseri)

İzmir Üniversitesi (İzmir)

Mevlana Üniversitesi (Konya)

Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul)

Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır)

Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul)

Şifa Üniversitesi (İzmir)

Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)

Zirve Üniversitesi (Gaziantep)

2- TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarda "Kimya" alanında alınan dereceler için "tıp programı" eklenmiştir.

3-Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin kontenjanları yeniden düzenlenmiştir.