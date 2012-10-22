Kemik erimesinden korunmak için günde iki bardak süt

Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen ve genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan osteoporozu genetik faktörler ve düzensiz beslenme tetikliyor. Uzmanlar osteoporoz riski için uyarıyor: Hareketsiz kalmayın ve düzenli beslenmeyle birlikte günde iki bardak süt için.

Hareketsiz yaşam tarzı, düzensiz besleme alışkanlıkları ve kalsiyum eksikliği nedeniyle oluşan osteoporozdan korunmak için uzmanlar düzenli beslenmeyle birlikte günde iki bardak süt içilmesini öneriyor.

Halk arasında kemik erimesi adıyla bilinen hastalığa yakalanma riskinin kadınlarda daha yüksek olduğunu belirten uzmanlar, 50 yaşın üzerindeki herkesin günde iki bardak süt içerek hastalık riskini azaltabileceklerini kaydediyor.

Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Yaşlanma, hareketsiz yaşam tarzı ve menopoz döneminde östrojen hormonu seviyesinin azalması ile birlikte kemikler kendilerini yenileyemiyor. Günlük hareketlerin azalması, düzensiz beslenme ise hastalığı tetikleyen diğer faktörler arasında sayılabilir. Bu dönemde kemikler her zamankinden daha fazla desteğe ve kalsiyuma ihtiyaç duyuyor. Günde tüketilecek iki bardak süt ile gerekli mineral ve vitaminler vücuda alınmış olur” dedi.

'Düzenli beslenme önemli'

Düzenli beslenmenin önemini vurgulayan İnanç sözlerine şöyle devam etti “Çocukluktan itibaren sağlıklı bir beslenme alışkanlığına sahip olmak ve bağışıklık sisteminin güçlü olması hastalıklardan korunmak için önem taşıyor. Dolayısıyla 7’den 70’e süt tüketimi, besin değeri ve içeriğindeki mineraller nedeni ile önem kazanıyor”.

Günümüzde 50 yaş ve üstü kadınların yüzde 50’sinde menopoz ile birlikte osteoporoz belirtilerinin de görüldüğüne dikkat çeken İnanç, düzenli egzersiz yapılmasının, yeterli kalsiyum ve D vitamini alınmasının bu sıkıntının giderilmesinde büyük önemi olduğuna değindi.

Neriman İnanç, osteoporoz hastalarının yüzde 80’inin kadınlardan oluştuğunu, fakat bu hastalığın yalnızca kadınlarda görülmediğini, 50 yaş ve üzeri erkeklerin yüzde 25’inin de osteoporoz hastası olduğunu söyledi. Ayrıca osteoporoz ile birlikte kemiklerin hassaslaştığını ve kırılma, çatlama gibi acil müdahale gerektiren olayların sıklıkla yaşandığını kaydeden İnanç, menopoz döneminde kemik taramalarının da düzenli yapılması gerektiğinin altını çizdi.