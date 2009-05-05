ÖSS için ekstra izin

Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSS'ye hazırlanan öğrencilere, velilerinin başvurması halinde 25 gün 'özürlü izin' verilebileceğini açıkladı. Bakanlık böylece ÖSS döneminde sahte raporlar alınmasının önüne geçmeyi hedefliyor.



ÖSS'ye hazırlanan lise son sınıf öğrencileri, bu yıla özgü, sağlık raporu yerine velilerin yazılı izin talebi doğrultusunda 25 güne kadar izin kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik valiliklere gönderdiği genelgede, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, özürlü devamsızlıkları ile ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında tereddüte düşüldüğü yönünde Bakanlığa bilgiler geldiğini belirtti.



Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin okula devamsızlık ile ilgili 40. maddesine dikkat çeken Çelik, maddenin (b) bendinde, “Ders yılı içinde toplam 20 gün özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler notları ne olursa olsun başarısız sayılır” ve (c) bendinde ise “Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların ise raporla belgelendirilmesi ve 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir” hükümlerinin yer aldığını hatırlattı.



Bu sene için geçerli



Çelik, genelgede şunları kaydetti: "Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin, yıl boyu yoğun bir çalışma temposu göstererek ÖSS'ye hazırlandıkları göz önünde bulundurularak, sınav streslerinin azaltılması, derslere motivasyonlarının sağlanması ve sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri amacıyla bu yıla mahsus olmak üzere (c) bendinde belirtilen özürlerin yanı sıra öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde beyan edeceği sürenin de özürlü devamsızlıktan sayılması, öğrenci ve velilerine moral kazandıracaktır."



İzin 45 güne çıktı



MEB yetkilileri, öğrencilerin "sahte" gerekçelerle rapor almalarının önlenmesi amacıyla böyle bir uygulamaya gidildiğini belirterek, velilerinin yazılı başvurmaları kaydıyla öğrencilere toplam 25 güne kadar izin verilebileceğini, bu sürenin "özürlü izin" olarak sayılacağını ifade ettiler. Öğrencilerin özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeme hakkı bulunduğunu hatırlatan yetkililer, "özürlü" ve "özürsüz" devamsızlıkların toplam 45 günü geçmeyeceğine işaret ettiler.





