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ÖSO mensupları El Bab merkezinde secde etti

Askeri kaynaklar: Ele geçirmek, bir binaya bayrak dikmekle olmaz. Geçmişte bunun kötü örneklerini gördük

24 Şubat 2017 10:28

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TSK ve ÖSO’nun Suriye’nin El Bab kentinin tamamına yakınını kontrol altına aldığını açıkladı. Işık, "Arama tarama faaliyetleri bittiğinde ‘DEAŞ’tan temizlenmiştir diyeceğiz’" dedi. ÖSO mensupları ise El Bab merkezinde sevinçten secde etti.

Anadolu Ajansı’nın dün öğleden sonra flaş haber olarak geçtiği “TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Bab ilçe merkezini ele geçirdi” yönündeki haberleri uluslararası basında da ses getirirken Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab’ın tamamına yakınının kontrol altında olduğunu söyledi. Ege Ordu Komutanlığı ziyaretinin ardından İzmir Valiliğini ziyaret eden Bakan Işık, El Bab’daki durumla ilgili, “(El Bab) İlçe merkezine girildi. Büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama bittiğinde artık ‘DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir’ diyeceğiz. Fazla bir zamana ihtiyaç kalmadı” dedi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'a konuşan askeri kaynaklar de şu değerlendirmeyi yaptılar:

"Zaten bir haftaya yakındır merkezdeyiz ve operasyonlar sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri meşakkatlidir ve her an, her şey olabilir. El Bab büyük ölçüde kontrol altındadır. Ele geçirmek, bir binaya bayrak dikmekle olmaz. Geçmişte bunun kötü örneklerini gördük."

IŞİD'in intihar timine ağır darbe

Öte yandan 24 Ağustos’ta başlayan Fırat Kalkanı çerçevesinde harekât devam ediyor. Türk savaş uçakları, IŞİD'in keskin nişancı ve intihar bombacılarını saklandıkları tünel ve yıkıntı evlerde bombalayarak etkisiz hale getirdi. Türk ve koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının harekâtlarında toplam 67 IŞİD'li terörist öldürüldü. Güvenlik birimleri yerel istihbarat kaynakları üzerinden, IŞİD'in El Bab’a sızma yapmaları için Rakka’dan bir grup keskin nişancı ile intihar bomcası gönderdiği bilgisini aldı. Rakka’dan gelen teröristlerin El Bab’ın güneyindeki Tadif bölgesinde bir tünel ve bazı yıkık binalar içinde saklandıkları tespit edildi.

Türk savaş uçakları, önceki gün IŞİD'lilerin bulunduğu yerleri yoğun şekilde bombaladı. Havadan IŞİD'lilerin barındığı 12 ev, bir tünel ve bir bombalı araç vurularak imha edildi. Hava harekâtından sonra çoğunluğu Rakka’dan geldiği anlaşılan 56 IŞİD'li teröristin öldüğü tespit edildi. IŞİD'lilerin önemli bir kesiminde, keskin nişancı tüfekleri ile canlı bomba yelekleri olduğu anlaşıldı. Koalisyon güçlerine ait uçakların hava harekâtında da 

11 IŞİD'li etkisiz hale getirildi.

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