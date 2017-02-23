Milli Savunma Bakanı Işık: El Bab’taki DEAŞ’lı sayısı 100’ün altına düştü!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab’da yürütülen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada “İçerideki DEAŞ'lı sayısı 100'ün altına düştü” dedi.

NTV yayınında soruları yanıtlayan Bakan Işık, Fırat Kalkanı Harekâtı, Menbiç ve Rakka'ya ilişkin son gelişmeler ve Rusya ile S-400 görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

El Bab'ın tamamen çevrelendiğini söyleyen Işık, IŞİD'in bu ilçeye takviye eleman gönderme imkânının kalmadığını ifade etti.

“100’ün altına düştü”

"İçerideki DEAŞ'lı sayısı 100'ün altına düştü" diyen Işık, "Bunlardan bazıları keskin nişancı, bazıları ölüm fedaisi. Bu yüzden çok dikkatli davranılıyor. Çevresini kuşatma operasyonu bitti ama temizlik harekatı sürüyor. Yüzde 50'si temizlendi" ifadelerini kullandı.

"Münbiç ve Rakka birbirinin alternatifi değil"

ABD'nin Türkiye'ye, PYD unsurlarının Menbiç'ten çekilmesi konusunda taahhüdü verdiğini söyleyen Işık, ''Eğer ABD bunu yapmazsa Türkiye operasyonu mutlaka değerlendirecektir. Bu Rakka operasyonunu da etkileyecek bir gelişme'' dedi.

Bakan Işık, ''Türkiye için öncelik Menbiç mi Rakka mı?'' sorusuna ise ''Münbiç ve Rakka birbirinin alternatifi değil'' yanıtını verdi.

Rusya ile S-400 görüşmeleri

S-400 füzesi alımına dair Rusya ile yapılan görüşmelerde belirgin bir ilerleme sağlandığını ifade eden Bakan Işık, "Türkiye'nin füze ve hava savunma sistemi ihtiyacı var. Bunu geçici olarak NATO desteği ile sağlıyoruz. Türkiye'nin kalıcı olarak füze saldırılarına karşı kendini koruyacak sisteme ihtiyacı var" dedi.

Işık, "Bu durum ABD ve NATO ile ilişkileri nasıl etkiler?" şeklindeki soruya da "ABD ve NATO'nun anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Bazı NATO ülkelerinde de NATO dışı sistemler var" diye yanıt verdi.