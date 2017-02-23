Milli Savunma Bakanı: El Bab'ın tamamına yakını kontrol altına alındı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab'ın tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Işık, olası Rakka operasyonuna ilişkin olarak, "YPG-PYD olmazsa koalisyon güçlerine destek veririz" dedi.

Fikri Işık, Ankara'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Rakka ile ilgili temel anlayışımız, Rakka ve diğer bölgelerin DEAŞ'tan kurtarmayı başka terör örgütleriyle değil doğru unsurlarla yapmak. İsteğimiz Rakka operasyonun PYD ve YPG ile değil, ÖSO ve meskun insanlardan oluşan güçle yapılması. Rakka'yı kurtaracak gücün bölge halkı tarafından yapılması. Böyle olunca koalisyon güçlerine destek vereceğimizi açıkladık. Kalıcı barış için demografik yapının değişmemesi ve doğru aktörlerle bu operasyonunun yapılması."

TSK destekli Özgür Suriye Ordusu, Aralık 2016'da El Bab'a operasyon başlatmıştı.

AA'nın haberi şöyle:

Bab merkezdeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, merkezinin tamamını terör örgütü IŞİD'den kurtaran TSK destekli ÖSO, halihazırda IŞİD'in döşediği mayın ve diğer bomba düzeneklerini temizliyor.

"Kent merkezi artık muhaliflerde"

Bab'daki harekâtta yer alan ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, ''Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' diye konuştu.

TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatında Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, geçen Aralık ayı başında Bab'a yönelmişti.

Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatarak merkeze ilerleme seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştı.

Fırat Kalkanı'nın 184. günü

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 184. gününde şimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan terör örgütlerinden arındırıldı.

Harekâtın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.