ÖSO komutanı: Türkiye bize "Afrin saldırısına hazırlanın" dedi

Suriye topraklarına Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile giren Türkiye'nin Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki Afrin'e saldırı hazırlığı yaptığı iddia ediliyor. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 600 kayıp veren ÖSO'nun Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa'nın, TRTHaber'e verdiği röportajda “Türkiye bize şubat ayındaki El Bab operasyonundan hemen sonra ‘Afrin saldırısına hazırlanın’ talimatını verdi" dediği öne sürüldü.

Afrin'e olası bir askeri operasyonu değerlendiren Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ise "Suriye sürecinde angaje olan hiç kimse bu ülkenin yasalarını, egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehdit etmemeli" demişti

BirGün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, ÖSO ile beraber Suriye topraklarına giren AKP, şimdi de YPG’nin çoğunluğunu oluşturduğu SDG’nin kontrolündeki Afrin’e saldırı hazırlığı yapıyor. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Sınırdaki askeri önlemler savaş ilanı değil, önlem amaçlı” dese de, cihatçı Sultan Murat Tümeni Komutanı İsa, “Türkiye bize şubat ayındaki El Bab operasyonundan hemen sonra ‘Afrin saldırısına hazırlanın’ talimatını verdi” dedi.

‘Hazırlanın’

TSK birliklerinin, ÖSO’yla birlikte Fırat Kalkanı Operasyonu’nun devamı niteliğinde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yönetimindeki Afrin’e saldırı hazırlığında son aşamada olduğu öne sürüldü. Cerablus’ta ve El Bab’da cihatçılarla operasyon yapan AKP hükümetinin, şubat ayında tamamlandığı duyurulan El Bab Operasyonu’nun ardından ÖSO’ya, “Afrin saldırısı için hazırlanmaya hemen başlayın” talimatı verdiği ortaya çıktı.

‘Talimat bekliyoruz’

216 gün süren Cerablus, Çobanbey ve El Bab’a yönelik operasyonlarda 67 TSK askerinin ve 600 ÖSO militanının hayatını kaybetmesinin ardından Afrin için hazırlıkları tamamladıklarını belirten cihatçı Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa, kamu kanalı TRT Haber’e röportaj verdi. İsa, “TSK’nin ‘saldırın’ talimatını bekliyoruz” dedi. İsa, “Batılı ülkeler PYD’ye destek veriyor. Bizim de bu bölgede TSK’nin yardımıyla büyük operasyonlarımız oldu. Afrin operasyonu için de hazırız” şeklinde konuştu.

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Moskova karşı çıktı

Türkiye’nin Suriye’deki Afrin şehrine olası askeri harekat düzenlemesini değerlendiren Rusya, “Suriye sürecinde angaje olan hiç kimse bu ülkenin yasalarını, egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehdit etmemeli” ifadesini kullandı. Basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova şunları söyledi: “Bizim Suriye’de cereyan eden olaylar hakkında tutumumuz ezelden beri belli. Rusya, bu ülkenin yasaları, egemenlik ve toprak bütünlüğüne tüm aktörlerin saygılı olmasıdır. Suriye çok milliyetin bir arada yaşadığı ülke olarak mevcut sorunlarını kendi içinde çözmeli.”