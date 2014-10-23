ÖSO, Kobanê'ye 1500 kişilik güç gönderiyor

Özgür Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada, IŞİD'le mücadele eden ABD öncülüğündeki koalisyondan da askeri ve lojistik destek istendiği belirtildi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Özgür Suriye Ordusu'nun Halep Operasyon Birimi'nin açıklamasında "Suriye'nin toprak bütünlüğünden yola çıkarak ÖSO'nun genel komutanlığı, Halep'e bağlı Kobanê kentine destek güç gönderme kararı aldı. Koalisyonun Kobanê'ye gidecek bu gücü desteklemesini talep ediyoruz. Kobanê'i IŞİD'in elinden kurtarmak için Kobanê'de savaşan tüm güçlerin birlikte hareket etmesinin, ÖSO ile ve aralarında da koordinasyon sağlanmasının önemini vurguluyoruz" denildi.

Al Jazeera Türk'e bilgi veren ÖSO komutanlarından Abdülkadir Akidi, söz konusu gücün 36 saat içerisinde Kobanê'ye ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.



ÖSO'nun Kobanê'ye gitmesi fikri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dile getirilmişti.



