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Dünya

El Nusra militanları İsrail'de tedavi oluyor

Suriye İsrail sınırının Suriye tarafında yaralanan El Nusra Cephesi ve Suriye Devrimciler Cephesi miltanlarının İsrail’de bulunan hastanelerde tedavi oldukları belirtildi

23 Ekim 2014 22:51

El Nusra Cephesi ve Suriye Devrimciler Cephesi (SDC) militanlarının, Suriye’de bulunan El Kuneytra’da yaralandıktan sonra İsrail’in Nahariya kentinde bir hastaneye kaldırıldıkları aktarıldı.

Suriye Ordusu istihbaratına göre, Filistin İslami Cihat örgütü İsrail Savunma Güçleri’ne bağlı birliklerin Suriye’de savaşan cihatçıların İsrail’deki hastanelere götürülmeleri amacıyla yürüttüğü yazışmaları ele geçirdi.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Suriye hükümeti saflarında savaşan milislerden oluşan Ulusal Savunma Güçleri’nin Kuneytra’da buluna Bilimsel Araştırmalar Binası’ndan püskürttüğü El Nusra Cephesi militanlarından ölenlerden ikisinin Suudi Arabistan ve Ürdünlü oldukları tespit edildi.

SDC militanlarıysa, Suriye Ordusu’na bağlı 7. Bölük tarafından öldürüldü. 7 militanı öldüren Bölük, SDN’ye ait bir cephaneliği ele geçirdi ve militanların ilerleyişini durdurdu.

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