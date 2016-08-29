"ÖSO, IŞİD ve YPG arasında kördüğüm; Fırat Kalkanı harekâtının 5. gününde neler yaşandı?"

TSK tarafından başlatılan ve kara gücü olarak Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteklediği Fırat Kalkanı harekâtının 5. günü geride kaldı. ÖSO'nun, Türkiye sınırında bulunan IŞİD'in elindeki bölgeleri ele geçirmek için Cerablus'tan batıya doğru ilerliyor. Menbiç'i elinde tutan YPG'nin de kente yığınak yaptığı haberleri geldi.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Oral'ın izlenim haberi şöyle:

Türkiye’nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarıyla Cerablus’a başlattığı “Fırat Kalkanı” operasyonu YPG, IŞİD ve sınırlı sayıdaki TSK personeli destekli ÖSO güçlerini dar bir bölgede karşı karşıya getirdi. Türkiye’nin hemen güneyinde, Suriye’nin 12 kilometre içindeki Zuvar köyünün, YPG’nin de içinde olduğu Cerablus Halk Meclisi’nin elinde olduğu, harekât sonrasında kentten kaçan IŞİD unsurlarının ise bu köyün hemen güneyindeki, Türkiye sınırından 7 kilometre uzaktaki Küllü köyünü karargâh yaptığı bildirildi. TSK destekli ÖSO güçleri ise Cerablus’un batısındaki köylerde birer birer hâkimiyet kurmaya başladı.

13 köy ÖSO kontrolünde

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi, Cerablus bölgesinde 10, Rai bölgesinde 3 köyün ÖSO kontrolüne geçtiğini açıkladı. Harekât kapsamında dün sınırdan Suriye’ye yine sevkıyat yapıldığı, topçu ve uçak bombardımanıyla hem YPG’nin hem de IŞİD’in hedef alındığı bildirildi. Hava operasyonlarında Ceb El Kussa ve El Amarna köylerinde en az 35 sivilin öldüğü iddia edilirken, TSK’den ölenlerin sivil değil YPG’li olduğu yönünde açıklama yapıldı.

Tank ve obüs ateşi

TSK’nin ÖSO militanlarıyla yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunda gece boyunca Cerablus’un iç noktaları ve güneyindeki bazı hedefler tank ve obüslerle vuruldu. Dün sabah erken saatlerde ise çatışma ve patlama sesleri Karkamış ilçesinden duyuldu. Türk savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Suriye’nin kuzeyinde YPG hedeflerini vurduğu belirtildi. Dün sabah 2 tank eşliğinde, askeri mühimmat kamyonu ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) Cerablus’a geçti. Tanklar, Gaziantep’in Karkamış ilçesinin hemen batısındaki Kıvırcık köyünde oluşturulan fiili kapıdan, harekatın ana hedefi olan Cerablus kentinin batısındaki Keklice mevkiine geçti.

IŞİD’in kent merkezini terk etmesinin ardından Cerablus’a giren ÖSO güçleri ise gizlenmiş ve tuzaklanmış bombaların bulunması için arama yapıyor. Sokak sokak, ev ev yapılan aramalarda tespit edilen patlayıcılar imha ediliyor. Kent için IŞİD tehdidinin bitmediği de belirtiliyor. Derlenen bilgiye göre kıyafet değiştirerek, sivil halkın arasına karışan IŞİD’liler bulunuyor ve bunların tespit edilerek yakalanmasına çalışılıyor. Kentin bazı noktalarında kazılan yeraltı tünellerine çekilen IŞİD’lilerin de zaman zaman saklandıkları yerlerden çıkıp, kentte kontrolü sağlayan ÖSO’nun asayiş birimlerine yönelik saldırılar yaptığı kaydediliyor.

Önceki gün akşam saatlerinde Cerablus’un 6 kilometre güneyinde Mınbiç yolu üzerinde bulunan YPG denetimindeki El Amarna köyünde, TSK’ye ait 2 tankın vurulması, olayda 1 askerin şehit edilmesi, 3 askerin de yaralanması sonrasında, o bölge yoğun ateş altına alındı.

Derlenen bilgiye göre El Amarna köyü ile hemen yakınındaki Bir El Kusa köyleri, savaş uçakları, tanklar ve obüs topları ile sürekli olarak ateş altına alındı. Bombardımanın desteğindeki ÖSO güçleri de karadan ilerledi. Böylelikle dün sabah saatlerinde El Amarna köyünün ÖSO güçleri tarafından yoğun çatışmaların ardından alındığı belirtildi. YPG kaynakları ise köyün hâlâ Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) denetiminde olduğunu ileri sürdü.

Aksi iddiadaki ÖSO yetkilileri, köyde denetimin kendilerinde olduğunu ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini belirtti. Silahlar Cerablus’taki ÖSO karargâhına getirildi. Silah ve mühimmat arasında TNT patlayıcı, roketatarlar, Kanas, Bixi, havan topu ve mermileri bulunduğu ifade edildi.

3 güç karşı karşıya

Cerablus harekâtı, uzun süredir birbirleri ile çatışan üç silahlı unsuru da dar bir alanda karşı karşıya getirdi. Sonu hala da kestirilmeyen bu kesişmede kritik köyler ise YPG elindeki sınırdan 12 kilometre kadar içerideki Zuvar, IŞİD’ın elindeki 7 kilometre içerideki Küllü ve ÖSO elindeki sınır hattının hemen üstündeki Tireyhin. Üç köyün birbirlerine uzaklığı en fazla birkaç kilometre. Bu kadar yakın mesafeye karşın şu ana kadar güçler arasında göğüs göğüse muharebe yaşanmadığı gözleniyor.

Savaş daha çok TSK’nın hava operasyonlarıyla sürüyor. Genel olarak Cerablus merkezi ile güney ve batısına doğru olan 5 ila 10 kilometrelik bölgede, TSK destekli ÖSO güçleri kontrolü elinde bulunduruyor. Tireyhin, bölgede ÖSO’nun IŞİD’den aldığı son köylerden. Bölgede coğrafi bir sınır gibi duran, Cerablus’un 30 kilometre batısından, Türkiye topraklarından Suriye’ye giren, kenti 20 ila 25 kilometrelik bir yarım daire gibi sarıp, 20 kilometre kadar güneyinde, Fırat Nehri’ne dökülen Sacur Suyu’nun kuzeyinde ise kıyı boyunca YPG’nin de içinde olduğu Cerablus Askeri Meclisi’ne bağlı unsurlar hâkim.

IŞİD batıya çekildi

Cerablus’tan tek bir kurşun sıkmadan çekilen IŞİD ise kentin 10 kilometre batısındaki köylere çekilmiş durumda. Bu köylerden Küllü köyü ise çekilen IŞİD militanlarının yeni karargahı durumunda. Yerel kaynakların aktardığına göre, IŞİD’in ele geçirdiği köydeki siviller kaçıp, başka köylere sığınmış. Şu anda bölgede IŞİD’in lojistik ve cephane üssü olarak işlev gören köyde, hiç sivil kalmadığı öne sürülüyor.

Zuğara hazırlığı

Bu köyün birkaç kilometre kuzeyinde Türkiye sınırının sıfır noktasında, Türkiye içindeki Beşkılıç köyünün karşısında bulunan Zuğara Köyü’nde ise çok şiddetli bombardıman gerçekleştirildiği belirtiliyor. Derlenen bilgiye göre TSK savaş uçakları ve topçu birlikleri, dün sabaha karşı saat 03:30 sonrasında Zuğara köyüne yönelik çok sayıda atış gerçekleştirdi.

Bu bombardımanda köyde bulunduğu belirtilen 50 kadar IŞİD militanının önemli bir bölümünün öldüğü, bir kısmının da Küllü köyüne doğru kaçtığı belirtildi. Zuğara köyünü doğudan kuşatan ÖSO mensuplarının da güvenlik sağlandıktan sonra köye girmeye hazırlandığı belirtildi.

"Siviller öldü" iddiası

TSK’nin bombardımanında sivillerin de zarar gördüğü öne sürüldü. Kürt kaynakları, Cerablus’un 13 kilometre güneyindeki Ceb el Kussa ve 6 kilometre güneyindeki El Amarna köylerine düzenlediği operasyonlar sırasında en az 35 sivilin yaşamını yitirdiğini, en az 50 sivilin de yaralandığını duyurdu. Yerel kaynaklar, enkaz altında kalan sivillerin cenazeleri ile yaralıların, savaş uçakları ile insansız hava araçlarının havada olması nedeniyle çıkarılamadığı yönünde açıklamalar yaptı.

TSK: Ölenler YPG’li

Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı açıklamada ölenlerin YPG’li olduğunu belirtti. Açıklamada “Harekâtı destekleyen unsurlarımıza ateş açtığı tespit edilen terörist gruplara yönelik olarak, koalisyon kapsamında yapılan hava harekâtı sonucunda, 25 PKK/PYD üyesi terörist etkisiz hale getirilmiş, söz konusu terörist gruplarca kullanıldığı tespit edilen 5 bina imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir” denildi.

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada da harekât sırasında sivillerin vurulduğuna veya hedef alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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