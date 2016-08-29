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Başbakanlık: Cerablus'ta 10, Rai'de 3 köy ÖSO kontrolünde

"Fırat Kalkanı harekatı sırasında sivillerin vurulduğuna ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

29 Ağustos 2016 11:40

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden, Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında, Cerablus bölgesinde 10, Rai bölgesinde ise 3 köyün IŞİD'den ele alındığını, köylerin ÖSO kontrolüne geçtiği bildirildi.

 

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Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "IŞİD başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelen tehditlerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bertaraf edilmesi, sınır hattının terör unsurlarından temizlenmesi, terör örgütlerinin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine insani yardımların ulaştırılması ve IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyonuna destek verilmesi" amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Fırat Kalkanı harekâtının sürdüğü belirtildi.

Harekat kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) batı ve güney yönüne doğru ilerlemesini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Cerablus (Karkamış) bölgesinde Amerina, Ayn El Bayda, Dabis, Balaban, Suraysat, Cebel Kussa, Kırk Mağara, Kırata, Aşağı Amerina ve Ez Zahiriyah köyleri terörist unsurlardan temizlenmiş ve ÖSO kontrolüne geçmiştir. Rai (Çobanbey) bölgesinde Ayyaşe, Şeyh Yakup ve Kersanlı köyleri terörist unsurlardan temizlenmiş ve ÖSO kontrolüne geçmiştir. Türk Kızılayı ekiplerince ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması ve sıcak yemek dağıtımına başlanmıştır. Dün 5 bin kişilik sıcak yemeğin dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 'Fırat Kalkanı Harekatı' sırasında sivillerin vurulduğuna veya hedef alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de icra edilen harekat kapsamında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

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