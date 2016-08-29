Reuters: YPG, Fırat'ın batısındaki Menbiç'e yığınak yapıyor

İngiliz haber ajansı Reuters, PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin, Menbiç'e silah ve militan sevkiyatına başladığını duyurdu. Bölgedeki güvenlik kaynakları, dün Nusaybin-Mürşitpınar arasında kalan Suriye sınır bölgesinde çok sayıda silah, araç, malzeme ve personel yüklü TIR'ların ve minibüslerin doğudan batıya doğru intikal halinde olduğunun belirlendiğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kaynaklar, Cerablus bölgesindeki gelişmeler dikkate alındığında; bunun, "YPG/PYD'nin Menbiç'i takviye amacına yönelik olarak yapıldığının görüldüğünü" belirtti.

"Yeni hedef Menbiç" iddiası

Reuters'ın dün geçtiği haberde, Türkiye'nin desteğiyle Cerablus’u IŞİD’den alan Özgür Suriye Ordusu’nun bundan sonraki hedefinin Menbiç olduğu öne sürülmüştü.

ÖSO çatısı altında savaşan muhalif gruplardan Sultan Murat Tugayı'nın lideri Albay Ahmed Osman, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Menbiç'teki YPG'lilerin bölgeyi terk etmediğini, aksine mevzilerini güçlendirdiğini; bu yüzden de muhalif güçlerin Menbiç'e doğru ilerlediğini söylemişti. Osman, Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki Menbiç'in "Allah izniyle birkaç gün içinde alınacağını" ifade etmişti.

Türkiye ve ABD; YPG'ye, Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi için çağrı yapmıştı. YPG de bölgeden çekildiğini iddia etmişti.

Menbiç'in kontrolü, yaklaşık 2.5 ay süren çatışmaların ardından geçtiğimiz haftalarda, IŞİD'den YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne geçmişti.