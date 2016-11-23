Osmanlıspor Romanya'da tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda lider durumda bulunan Osmanlıspor, 5. hafta maçında 24 Kasım Perşembe Rumen temsilcisi Steaua Bükreş'e konuk olacak.

Başkent Bükreş'teki Ulusal Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Paolo Mazzoleni yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 2-0 yenerek, 6 maçlık galibiyet özlemine son veren Osmanlıspor, Steaua Bükreş deplasmanına moralli çıkacak.

3 puan gelirse tur garanti

Grupta 4. maçlar sonunda 7 puanla lider durumda bulunan başkent temsilcisi, son sıradaki Rumen ekibini yenmesi halinde, ilk kez katıldığı organizasyonda bitime bir hafta kala son 32 turuna yükselecek.

Osmanlıspor, Ankara'da oynanan ilk maçta Steaua Bükreş'i 2-0 mağlup etmişti. Gruptaki tek yenilgisini Osmanlıspor'a karşı alan Rumen ekibi, diğer üç maçından beraberlikle ayrıldı.

L Grubun'daki diğer maçta ise 5'er puanı bulunan Zürih ile Villarreal karşılaşacak. Letzigrund Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.