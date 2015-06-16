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Kültür-Sanat

Osmanlı'nın çöküşüne Christian Bale ve Oscar Isaac'le tanıklık edeceğiz

The Promise adlı filmin çekimlerine bu yıl başlanacak

16 Haziran 2015 23:35

Christian Bale’in gelecek projelerinden biri olarak ajandasına dahil ettiği The Promise, Osmanlı Devleti’nin çöküş döneminde geçiyor.

Hotel Rwanda’nın yönetmeni Terry George’un yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmde Bale gazeteci Chris’i, dünyaca ünlü aktör Oscar Isaac de tıp öğrencisi Michael’ı canlandıracak.  Michael ve Chris’i aynı kadın uğruna mücadele ederken izleyeceğiz. İkilinin paylaşamayacağı Ana’yı canlandıracak kadın oyuncu için arayışlar ise sürüyor.

Play Tuşu’nda yer alan habere göre, Osmanlı Devleti’nin çöküş günlerini, I. Dünya Savaşı’nın kaosuyla birleştirerek drama ağırlıklı bir dönem filmi kimliği kazanacak The Promise’in çekimlerine bu yıl başlanacak.

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Osmanlının çöküşüChristian BaleOscar Isaacthe promise

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