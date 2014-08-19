Osmanlı'dan sonra ilk devlet arması için AKP'den yasa teklifi, pasaportlar değişecek

Gülümhan Gülten

TV6 Haber Koordinatörü

Seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak Köşk’e çıkmaya hazırlanan Tayyip Erdoğan’ın dönemi, Türkiye Cumhuriyeti için bir başka 'ilk'e daha tanıklık edecek. Türkiye, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı'yla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra sahip olmadığı bir devlet armasına kavuşacak.

Osmanlı İmparatorluğu’nda en son II. Addülhamit döneminde kullanılan devlet arması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla terk edilmişti. O günden bu yana Türkiye bir devlet arması belirlemedi. Arma yerine ay yıldız ve bayrak kullandı.

AKPli 30 milletvekili dünyada sadece Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti’nde bulunmadığını belirttikleri devlet armasının oluşturulması için bir yasa teklifi hazırladı. Başını AKP Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu’nun çektiği 30 milletvekili, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti Resmî Armasının Belirlenmesi Hakkında Kanun Teklifi'ni AKP Grup Başkanlığı’na sundu. Teklif, Meclis’in açılmasının ardından Meclis Başkanlığı'na sunularak yasalaşacak.

Uslu: Büyük bir eksiklikti

Teklifle ilgili bilgi veren AKP Şanlıurfa Milletvekili Uslu, girişimin gerekçesini ve hazırladıkları yasa teklifi metnini şöyle anlattı:

''İlki 2. Mahmut tarafından yaptırılan, 2. Abdülhamid ile son halini alan 'Osmanlı Arması Cumhuriyet’in ilanı ile ortadan kaldırıldı. 91 yıldır bizi temsil eden bir armamız yok. Bu durum yeni cumhuriyetin, Osmanlı'yla kültürel kopuşunun en önemli örneği. Dünyadaki tüm ülkelerin aksine Türkiye, köklü medeniyet mirasına sahip çıkmamış. Dünyada tanınan 203 ülke arasında simge oluşturmamış ülkeler sadece Türkiye ve Dminik Cumhuriyeti'dir. Bu büyük bir eksikliktir’ dedi.

İlk kez Erdoğan döneminde kullanılacak

Uslu "tasarlanacak armanın, tarihimizin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde kullanılmaya başlanmasının çok anlamlı olacağını" söyledi. Uslu "Bu arma tabiidir ki Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan döneminde kullanılacak" diye konuştu.

12 kişilik komisyon belirleyecek

Teklfte, Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyecek armanın Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcilerinin oluşturacağı 12 kişilik bir komisyon tarafından belirlenmesi öngörülüyor. Bu komisyon armayı belirlerken uzmanlardan görüş alacak. Ancak armayla ilgili bir yarışma açılmayacak.

Pasaportlar ve levhalar değişecek

Armanın yasayla belirlenmesiyle, tüm büyükelçilik ve devlet kurumlarına ait levha gibi materyalde bu arma kullanılacak. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'ne ait tüm pasaportların üzerinde bu arma kullanılacak.