'Osmanlı Subayı' filmi vizyona girmeye hazırlanıyor

Başrollerini Oscar ödüllü aktör Ben Kingsley (Gandhi, Schindler’in Listesi), Josh Hartnett (Black Hawk Down, Pearl Harbor), Hera Hilmar (Anna Karenina, Da Vinci’s Demons), Michiel Huisman (Game of Thrones) ve Haluk Bilginer'in paylaştığı 'Osmanlı Subayı' bu yıl içinde gösterime girecek.

Yönetmenliğini Joseph Ruben (Sleeping with the Enemy, The Forgotten), senaryosunu ise Jeff Stockwell’in (Bridge to Terabithia, The Dangerous Lives of Altar Boys) üstlendiği filmin çekimleri Çek Cumhuriyeti, Kapadokya ve İstanbul’da gerçekleştirildi.



Al Jazeera Türk'ün haberine göre, Osmanlı Subayı, ülkesinde yaşanan adaletsizlikler sebebiyle hayal kırıklığına uğrayan, Amerikalı doktor Jude (Hartnett) ile tanıştıktan sonra onun Osmanlı İmparatorluğu’ndaki görevi için Amerika’yı terk eden idealist bir genç kadın olan Lillie’nin (Hilmar) hikâyesini anlatıyor. Lillie, tüm dünyanın savaşa sürüklendiği bir ortamda Osmanlı subayı olan İsmail’e (Huisman) aşık olur. Savaş koşullarının kötüleşmesiyle birlikte artık Lillie, kendisi için mi, yoksa başkaları için mi yaşayacağına karar vermek zorundadır.



1915 yılında Van’da geçen Osmanlı Subayı filminin yapımcılarından Stephen Brown (Şeytanın Avukatı,Seven) “Bugüne dek kimsenin ele almadığı Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Doğu Anadolu’yu konu alarak, yaşananları hem Türklerin hem de Ermenilerin ortak acılarına saygılı ve tarafsız bir biçimde izleyiciye sunmak istedik” diye konuştu.



Y Production ve Es Film ortak yapımı olan Osmanlı Subayı’nın Kuzey Amerika prömiyeri Los Angeles’ta yapılacak.