Osmanlı saray mutfağına ait araç ve gereçler Saray Koleksiyonları Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor

Osmanlı saray mutfağında özellikle sıcak yaz günlerinde yiyecek ve içeceklerin muhafazası için kullanılan özel araç ve gereçler, Beşiktaş’taki Milli Saraylar İdare Başkanlığı'na bağlı Saray Koleksiyonları Müzesi’nde sergileniyor.

200 yıl öncesinden günümüze kadar saray mutfağında kullanılan soğutucu dolaplar, dondurma makinesi, cam ve metalden karlıklar ve içine konulan sıvıları serin tutmaya yarayan toprak küpler, müzede sergileniyor.

Osmanlı saray mutfağında 19. yüzyılda katı ve sıvı gıdaları soğutmak için kullanılan dolapların ikisi de müzede yer aldı.

Tarihte Dolmabahçe Sarayı’nın mutfak binası olarak kullanılan Saray Koleksiyonları Müzesi’nde soğutucu dolapların yanı sıra dondurma makinesi de yer alıyor. 19. yüzyıla ait olan ve elle çalıştırılan dondurma makinesi günümüzde kullanılan benzer endüstriyel araçların ilk örnekleri arasında yer alıyor.

Saray Koleksiyonları Müzesi Yöneticisi Güller Karahüseyin, o döneme ait şu bilgileri verdi:

“Tencereler, kazanlar, güğümler, tepsiler, teraziler, biley aletleri, katı meyve sıkacakları, çırpıcı, kek kalıpları gibi bugün mutfaklarda kullanılan her tür eşya o zaman da Dolmabahçe Sarayı’nın mutfağında kullanılıyordu. Dolmabahçe Sarayı’na bağlı Hazine-i Hassa adında bir idare var. Hem sarayın hem de hanedanın gelir giderlerine bakan ve bu işlerini yürüten bir daire. Bu dairenin altında ona bağlı olan 16 tane ayrı daire var. Bunlardan bir tanesi de Karhane-i Amire Dairesi. Karhane-i Amire’nin görevi sarayda kullanılmak üzere İstanbul’a yakın dağlardan, göllerden kar ve buz temin edip özel istihdam edilen personeli vasıtasıyla saraya getirip, sarayda kullanılan yiyecek ve içeceklerin soğutulmasında kullanılmasını sağlamak. Burada bulunan dolaplar da o kar ve buzların kullanıldığı dolaplardan. İnsanoğlu her dönemde ihtiyacına göre çözümler üretmiş. Bu dolaplar da o dönemde üretilen çözümlerden bir tanesi.“

Müze pazartesi günü dışında her gün saat 09.00 - 17.30 arasında ziyaret edilebilir.