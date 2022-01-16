Osmanlı padişahlarının tabloları, İskoçya’daki bir malikânenin tavan arasından çıktı!

Müzayede evi Sotheby’s tarafından açık artırmaya sunulacak olan Osmanlı padişahlarına ait portrelerin, 100 yıldır İskoçya’daki bir malikânenin çatı katında olduğu ortaya çıktı.

NTV'nin aktardığı habere göre; evin, Jedburgh Kasabası yakınlarında 18. yüzyılın sonlarında yapılan Lothian Markizi'ne ait olduğu bildirildi.

Sotheby's müzayede evi, tabloların 17. yüzyılda yapılmış olduğunu duyurdu. Evin nesillerdir aynı aileye ait olduğu kaydedildi. Bulunan 6 tablo arasında bir adet Kanuni Sultan Süleyman portresi de yer alıyor.

Sotheby's İskoçya Müdürü David Macdonald, portrelerin "Müthiş bir keşif" olduğunu söyledi. Müzayede evi, koleksiyona 50 ile 70 bin sterlin arasında fiyat biçiyor.