Osmaniye'deki gezi faciasında sınıf öğretmeni boğulmadan önce 3 kişiyi kurtarmış

Osmaniye’deki 14 kişinin hayatını kaybettiği gezi faciasında sınıf öğretmeni Ahmet Cebeci’nin ölmeden önce 3 kişinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Yakınları ve görgü tanıklarının ve yakınlarının anlattığına göre Cebeci, kazadan sağ kurtulduktan sonra midibüste bulunanları kurtarmak için suya daldı. Araçta sıkışanların 3’ünü kurtarmayı başaran Cebeci, 4’üncü kez suya daldı, ancak bir daha çıkamadı. Ahmet Cebeci’nin aynı okulda birlikte görev yaptığı öğretmen eşi Seval Cebeci’nin de geziye katıldığı ve diğer midibüste olduğu belirtildi.

Osmaniye’deki tarihi yerleri gezdikten sonra Hatay’ın İskenderun ilçesine dönen öğrenci, veli ve öğretmenleri taşıyan, kapasitesinin üstünde yolcu alan midibüsün kanala uçması sonucu meydana gelen kazada ölen 7’si çocuk, 14 kişinin cenazeleri, gözyaşı ve feryatlar eşliğinde toprağa verildi.

Ölmeden önce 3 kişi kurtamış

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, 7 çocuğun dışında 5 kadın, 1 öğretmen ile 1 sürücünün de öldüğü; 26 kişinin ise yaralandığı korkunç kazaya, ihmaller zincirinin yol açtığı ortaya çıktı. Geziye eşi Olivya, kızı Vanesa ve oğlu Mişel ile katıldığını belirten İlyas Demirci, kazada nedeniyle aracın camının patladığını bu nedenle hızla su dolduğunu söyledi.

İhmaller zinciri

Hatay’ın İskenderun İlçesi’ndeki 5 Temmuz İlkokulu 3-A öğrencileri ve velilerinden oluşan bir grup, önceki gün 2 midibüs ile Osmaniye’deki Karatepe Müzesi ve Aslantaş Milli Parkı’nı gezi düzenledi. Gezi tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde dönüşe geçildi. 37 yaşındaki Ferruşah Eşen yönetimindeki 31 KLY 69 plakalı midibüs, Cevdetiye Beldesi’nde kavşağa geldiğinde, yolun sağında park halindeki TIR’ı sollayarak sağ taraftan gelen otomobile çarptı. Kontrolden çıkan midibüs, DSİ’nin sulama kanalına uçtu. TIR’ın kavşağa yakın bir noktada park etmiş olması, midibüsün TIR’ın önünü, kanala paralel tali yoldan gelen otomobilin de TIR’ın sol şeridini görememesinden kaynaklanan kazanın ardından, tam bir can pazarı yaşandı. En çok 29 kişi taşıyabilen, ancak içinde çocuk ve yetişkin toplam 40 kişinin bulunduğu midibüs kanalda hızla suya gömüldü.

Kazada Midibüs sürücüsü Ferruşah Eşen ile birlikte velilerden Sultan Keyik (35), çocukları Beritan Keyik (9) ve Baver Keyik (7); Hayriye Nur Seviner (32), boşandığı eşinden olan kızı Nehir Uludağ (9); öğrenci velisi Meral Sarı (çocuğu yaralandı), Müzeyyen Keskin ile kızı Yağmur Keskin (9), Sevgi Ayas ile oğlu Umut Ayas (9), bir öğrencinin kardeşi olan Merve Gül Pembe, Bahadır Karakurt (5), öğretmen Ahmet Cebeci yaşamlarını yitirdi.

Ölenlerin 5’i anne

Ölenlerden 7’inin çocuk, 5’inin anne olduğu belirtilirken, geziye katılanların yakınları kaza haberini alınca olay yerine koştu. Ölen kadınlardan 1’inin çocuğu yaralı kurtulurken, 4 kadının ise toplam 5 çocuğuyla birlikte yaşamlarını yitirmesi yürekleri dağladı. 26 yaralı, Osmaniye ve Hatay’daki hastanelerde tedavi altına alınırken, 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Valilik: Gezi, izinsiz düzenlendi

Hatay Valiliği’nden bir açıklama yapıldı. Gezinin izinsiz düzenlendiğine dikkat çekilerek şöyle denildi: "İlimiz İskenderun İlçesi 5 Temmuz İlkokulu velilerinin organize ettiği günübirlik Osmaniye İli Aslantaş Milli Parkı gezisi sırasında öğrenci ve velileri taşıyan midibüs, 5 Haziran 2016 Pazar günü saat 19.16 sıralarında yaşanan trafik kazası neticesinde Osmaniye İli Cevdetiye Beldesi’nde bulunan DSİ Sulama Kanalı’na devrilmiştir. Elim kazada midibüsteki 14 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazadan yaralı olarak kurtulan 24 kişi, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, durumu ağır olan 2 kişinin tedavisi devam etmektedir. Söz konusu gezinin, MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 21. Maddesi’ne aykırı olarak mülki amirden izin alınmadan düzenlendiği tespit edilmiş olup, konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Camı patlayınca hızla su dolmuş

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde oturan kuyumcu İlyas Demirci, kaza sonrası yaşananları anlattı. Geziye eşi Olivya, kızı Vanesa ve oğlu Mişel ile katıldığını belirten Demirci, yıl sonu nedeniyle düzenlenmiş bir gezi olduğunu söyledi. Geziye katılanların da hepsinin aynı okuldan olmadığını, oğlu Mişel gibi farklı okullardan öğrenci ve velilerin de olduğunu söyledi.

Çarpışmanın şiddetiyle midibüsün camının patladığını, hızla su dolduğunu belirten İlyas Demirci, sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"4-5 kişiyi kurtardım"

"Önce kızımı verdim yukarıya, oradaki köylüler sağ olsun yardım etmeye başladılar. Ondan sonra elimden geldiğince tüm herkesi çıkarmaya çalıştım. 4-5 insan çıkartım, sonra elimi attım benim oğlanın boynu geldi, oğlanı da aldım yukarıya. Artık sol omuzum rahatsızlandı mecbur yukarı çıktım. Sonra eşimi bekledim, 5 dakika sonra çıkarttılar. Pantolonunu gördüm, ben rahatladım. Ölenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifa, ölenlerin bütün yakınlarına sabır diliyorum."

“Arkada olmamız bizi kurtardı”

Güzel başlayan bir günün kazayla kötü bittiğini anlatan Demirci, şöyle devam etti:

"Kazada kurtulmamızın en önemli sebebi midibüsün en arka sırasında oturuyor olmamızdır. Zaten ölenlerin hepsi de ön koltukta oturanlar. Hocamız da büyük ihtimalle kaza yaptığı an öldü. Çünkü hostes koltuğunda olduğu için direkt patlayan ön cam kafatasına vurmuştur büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Kızımın karnesini alacak olması nedeniyle okul gezisi diye gittik. Güzel eğlendik ama sonucu kötü oldu."

Oğlu kurtuldu anne öldü

Öte yandan çocuğu sağ kurtulup kendisi kazada ölenlerden anne Meral Sarı’nın cenazesi de İskenderun’da düzenlenen törenin ardından defnedildi.

12 kişinin cenazesi toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden 14 kişiden 12'sinin cenazesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi. Hayriye Nur Seviner ile Beş Temmuz İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi kızı Nehir Uludağ'ın cenazeleri Kaptanpaşa Camii'ne getirildi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da katılımıyla burada yapılan törende, Seviner'in annesi Kamile ile babası Yusuf Seviner, kızlarının ve torunlarının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Dede Seviner, torununun tabutu başında, "Yalnız bıraktın dedeni, nereye gittin dedesi" diyerek ağladı. Seviner, daha sonra kızının tabutu başında helallik isteyip, dua etti. Kızı ve torununun cenazeleri başında sinir krizleri geçiren Kamile Seviner de, "Benim kızlarım. İkiniz de bırakıp gittiniz beni. Ben şimdi ne yapacağım" diyerek gözyaşları döktü. Anne ve kızı Çankaya Mezarlığı'na defnedildi.

Nur Seviner'in ablası Ela Seviner cenazede tabutlara sarılıp gözyaşları döktü

Beritan Keyik, Baver Keyik ve anneleri Sultan Keyik, öğrenci Umut Ayas, annesi Sevgi Ayas, kazada annesi ve kardeşi yaralanan anaokulu öğrencisi Bahadır Karakurt'un cenazeleri Çankaya Mezarlığı'nda, öğrenci Yağmur Keskin ile annesi Müzeyyen Keskin Karaağaç Konarlı Mezarlığı'nda, bir öğrencinin kardeşi Merve Gül, Pembe Şeker Mezarlığı'nda, veli Meral Sarı da Güzelçay Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Öğretmen Ahmet Cebeci'nin cenazesinin yarın İskenderun ilçesinde toprağa verileceği, şoför Feruşah Esen'in cenazesinin ise Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Geriye mutlu anları kaldı

Kazada ölenlerden geriye ise mutlu anlarında çektirdikleri fotoğraflar kaldı. Kazada kızı Nehir Uludağ ile birlikte hayatını kaybeden Hayriye Nur Seviner, geziye çok mutlu başladı. Midibüsün hareket etmesinden sonra beraber yolculuk ettiği Meral Sarı ile çektiği selfieyi sosyal medyada paylaşan bu fotoğraf Seviner ve Sarı’nın ölmeden önceki son bakışı oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan biri ise gezi sırasında öğrenci, öğretmen ve velilerin bir ağacın önünde çektirdiği hatıra fotoğrafı.

İskenderun 5 Temmuz İlkokulu ise kaza nedeniyle tatil edildi. Sabah okula gelen bazı veli ve öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu kurallara uyulması gerekiyordu

Resmi ve özel ilkokul ile ortaöğretim kurumlarının il içi ya da il dışında gezi organizeleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın ’İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler Yönetmeliği’ne göre yapmaları gerekiyor. Yönetmelikte gezilerde uyulması gerekenler şöyle sıralanmış:

Gezilerin, amacına uygun olarak gündüz yapılmasına özen gösterilir. Öğretmenlerce, herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili gezi planları en az 7 gün önce okul müdürlüğüne verilir. Gezi planı ile birlikte geziye katılacak yönetici, öğretmen, öğrenci ve varsa velilerin isimleri, adresleri, ulaşılabilecek yakınlarının telefon numaralarının yer aldığı bir liste hazırlanarak bir nüshası okul yönetimine verilir. Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak bilimsel, kültürel, turizm, spor ve ziyaret amaçlı geziler için, onay alınmadan önce velilerden öğrencilere ait yazılı izin belgesi alınır. Gezilerde, 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla iki sorumlu öğretmen görevlendirilir. Okul müdürü, gezilerle ilgili belgeleri inceler ve yetkisinde olanları onaylar. Yetkisi dışındaki gezilerle ilgili yazıyı da en kısa sürede onay alınmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderir. Okulun bulunduğu il sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün önerisi üzerine mülk? amirce verilir. İl içi ve il dışı gezilerde öğrencilerin kaza sigorta işlemleri, geziye gidilecek araçların seçilmesi ve diğer konularda, Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesinde belirtilen hükümlere uyulur.