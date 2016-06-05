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Osmaniye'de okul gezisi dönüşü facia; 14 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerin 6'sının öğrenci, 8'inin de yetişkin olduğu açıklandı

05 Haziran 2016 23:44

Osmaniye'de geziden dönen ve içinde öğrenciler ile velilerin bulunduğu otobüs, sulama kanalına devrildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 26 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

Hatay’dan gezi için Osmaniye’deki Karatepe Müzesi ve Aslantaş Milli Parkı’na gelen öğrencilerin içinde bulunduğu otobüs, dönüş yolunda kaza yaptı. Cevdediye Kasabası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs sulama kanalına devrildi.

DHA'nın haberine göre; köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalarının kolaylaştırılması için sulama kanalına gelen su kesildi.
Öğrencilerin, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki 5 Temmuz İlkokulu’nda okudukları öğrenilirken, yanlarında velilerinin de bulunduğu belirtildi.

Osmaniye’deki arama çalışmalarına Adana Emniyet Müdürlüğü’nde görevli sualtı polisleri de katıldı. Sulama kanalı içerisinde yapılan aramada, 3 kişinin cesedine daha ulaşılırken, 1 kişi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye Valisi Kerem Al gazetecilere yaptığı açıklamada, midibüs içerisinde 36 kişinin olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Gezinin 5 Temmuz İlkokulu’nun resmi bir etkinliği olmadığını kaydeden Vali Al, öğrenci velilerinin kendi aralarında organize ettiğini belirtti. Velilerin bir tur firmasıyla anlaştığı geziye 2 midibüsle çıkıldığı, midibüslerdin birinin sulama kanalına devrilmesinin ardından diğer araçtakilerin onları kurtarmak için polis, jandarma ve 112 Acil’i arayarak yardım istedikleri belirtti.

 

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