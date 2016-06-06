14 kişiye mezar olan gezi faciasında 29 kişilik midibüse 40 kişi bindirilmiş

Osmaniye'de geziden dönen öğrencileri ile öğretmen ve velilerini taşıyan ve 14 kişinin can verdiği korkunç kazada, midübüsün 29 kişi kapasitesi olmasına rağmen içinde 40 kişinin bulunduğu açıklandı.

Osmaniye'de 14 kişinin can verdiği kazada ihmaller zincirinin olduğu ortaya çıktı.

Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, gezinin, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nin 21. Maddesi'ne aykırı olarak mülki amirden izin alınmadan düzenlendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

MEB yönetmeliğine göre; resmi ve özel ilkokul ile ortaöğretim kurumlarının il içi ya da il dışında gezi organizeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne göre yapmaları gerekiyor.

Öte yandan, 14 kişiye mezar olan midibüsün kapasitesi dışında kullanıldığı belirtildi. Midübüsün en fazla 29 kişi taşıyabilmesine rağmen, midibüsün içinde toplam 40 kişinin bulunduğu açıklandı.