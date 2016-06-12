Osmaniye'deki okul gezisi faciasında bir çocuk daha hayatını kaybetti

Osmaniye’de 14 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki Hüseyin Eşen, tedavi gördüğü İskenderun Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Hüseyin, kazada ölen sürücü babası Ferruşah Eşen’in yanında toprağa verilecek.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ufuk Aktuğ'un haberine göre, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Beş Temmuz İlkokulu 3-A öğrencileri ve velilerinden oluşan grup, 5 Haziran’da Osmaniye’deki Karatepe Müzesi ve Aslantaş Milli Parkı’na düzenlediği geziden dönerken Ferruşah Eşen yönetimindeki 31 KLY 69 plakalı midibüs Cevdetiye Beldesi’nde bir otomobile çarptıktan sonra DSİ’nin sulama kanalına uçtu.

Kazada sürücü Ferruşah Eşen ile birlikte velilerden Sultan Keyik (35), çocukları Beritan Keyik (9) ve Baver Keyik (7); Hayriye Nur Seviner (32), boşandığı eşinden olan kızı Nehir Uludağ (9); öğrenci velisi Meral Sarı, Müzeyyen Keskin ile kızı Yağmur Keskin (9), Sevgi Ayas ile oğlu Umut Ayas (9), bir öğrencinin kardeşi olan Merve Gül Pembe, Bahadır Karakurt (5) ve öğretmen Ahmet Cebeci yaşamlarını yitirdi, 26 kişi de yaralandı. Kaza sonrası 25 kişi, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İskenderun Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yaşam mücadelesi veren Hüseyin Eşen, bu sabah yaşamını yitirdi. Midibüsün muavini olduğu öne sürülen Hüseyin Eşen’in cenazesinin gönderildiği Diyarbakır’da babası Ferruşah Eşen’in yanında defnedileceği belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 21’inci maddesine aykırı olarak mülki amirden izin alınmadan düzenlendiği tespit edilen gezi ve sonrasında meydana gelen kazayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma ise devam ediyor. Soruşturma kapsamında görevlendirilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerle görüştükten sonra rapor düzenleyecekleri belirtildi.