Osmaniye'de Ebola taşıdığından şüphelenen kişi karantinaya alındı

Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş ile şiddetli ishal görülmesi üzerine ailesi tarafından dün akşam Osmaniye Devlet Hastanesi'ne getirilen İ.K., Uganda'dan geldiği anlaşılınca Ebola virüsü şüphesiyle Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Enfeksiyon Servisi'nde izole edilmiş bir odaya alınan İ.K.'dan alınan kan numuneleri hastalığının kesin tespiti için Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Buradaki laboratuvarlarda yapılacak incelemenin ardından kesin teşhis konulacak.





THY uçağındaki çocuğa Ebola kontrolü

DHA ve Cihan'da yer alan haberlere göre, dünya genelinde alarma neden olan Ebola virüsü yüzünden Türk Hava Yolları, Afrika'dan yapılan seferlerde belirti gösteren yolcularını sıkı takibe aldı. Kusma ya da ateşi olan yolcuların durumundan şüphelenildiğinde kaptan pilotlar Atatürk Havalimanı'na inişlerinde uçağa doktor istiyor.



Bugün de Türk Hava Yolları'nın TK608 sefer sayılı Airbus A 321 tipi TC-JRK kuyruk tescilli Nairobi- İstanbul uçuşunu yapan uçakta ailesiyle seyahat eden erkek çocuk bir yolcunun kusma ve ateşinin olması üzerine Atatürk Havalimanı'na inişte doktor kontrolünden geçirildi. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nde çocuğun muayene edildiği ve muayene sonucu yolcunun transit olarak başka bir ülkeye uçmasına izin verildiği öğrenildi.



THY, yolcunun uçuşundan sonra uçağı dezenfekte ettirecek.