T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul'da Ebola şüphesi açıklaması

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün ebola şüphesi ile karantinaya alınan Nijeryalı kadınla ilgili açıklama geldi

13 Ağustos 2014 13:51

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün Ebola şüphesi ile karantinaya alınan Nijeryalı kadının sıtma olduğu açıklandı. Ancak kadının ‘ebola’ virüsünü taşıyıp taşımadığı henüz kesin olarak belli değil, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün ebola şüphesi ile karantinaya alınan Nijeryalı kadınla ilgili açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kadının sıtma olduğu duyuruldu.

Nijerya’nın başkenti Lagos'tan dün sabah saatlerinde İstanbul'a inen Türk Hava Yolları uçağında bulunan Afrikalı kadın bir yolcu çocuğuyla beraber sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin Afrika'dan yayılan Ebola virüsünden şüphelendiği iddia edilmişti.

Kadın yolcunun yüksek ateş ve kusma belirtileri üzerine Atatürk Havalimanı'nda bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri kadını ve çocuğu uçak içinden alarak 112 ambulansıyla hastaneye götürdü. Sağlık ekiplerinin Afrika'dan yayılan ebola virüsünden şüphelendiği iddia edildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün ebola şüphesi ile karantinaya alınan Nijeryalı kadınla ilgili açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kadının sıtma olduğu duyuruldu.  Ancak kadının ‘ebola’ virüsünü taşıyıp taşımadığı henüz kesin olarak belli değil, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

 

ETİKETLER

ebolaistanbulvirüssalgınhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24