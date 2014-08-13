Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul'da Ebola şüphesi açıklaması

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün Ebola şüphesi ile karantinaya alınan Nijeryalı kadının sıtma olduğu açıklandı. Ancak kadının ‘ebola’ virüsünü taşıyıp taşımadığı henüz kesin olarak belli değil, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün ebola şüphesi ile karantinaya alınan Nijeryalı kadınla ilgili açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kadının sıtma olduğu duyuruldu.

Nijerya’nın başkenti Lagos'tan dün sabah saatlerinde İstanbul'a inen Türk Hava Yolları uçağında bulunan Afrikalı kadın bir yolcu çocuğuyla beraber sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin Afrika'dan yayılan Ebola virüsünden şüphelendiği iddia edilmişti.

Kadın yolcunun yüksek ateş ve kusma belirtileri üzerine Atatürk Havalimanı'nda bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri kadını ve çocuğu uçak içinden alarak 112 ambulansıyla hastaneye götürdü. Sağlık ekiplerinin Afrika'dan yayılan ebola virüsünden şüphelendiği iddia edildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün ebola şüphesi ile karantinaya alınan Nijeryalı kadınla ilgili açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kadının sıtma olduğu duyuruldu. Ancak kadının ‘ebola’ virüsünü taşıyıp taşımadığı henüz kesin olarak belli değil, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.