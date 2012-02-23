Osmaniye'de dehşet saçan zanlı savcılığa sekiz kez şikayet edilmiş

T24 - Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde karşılıksız aşık olduğu lise öğrencisi 16 yaşındaki Fatmanur Gedik’in bulunduğu okul servisine dün pusu kurup pompalı tüfekle ateş açıp, Gedik ile birlikte aynı okulun öğrencisi Fatmagül Yalçın’ı öldüren, 1 öğrenciyi de yaralayan katil zanlısı 29 yaşındaki Sinan Dursun, Fatmanur Gedik'in okulunun bahçesinde bu sabaha karşı kalbine ateş ederek intihar etti. Gedik ailesinin daha önce, Sinan Dursun'u sekiz kez savcılığa şikayet ettiği belirlendi. Katil zanlısı Dursun'un cinayetten bir gün önce 17 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Kadirli’de 2 liseli kızın ölümüyle sonuçlanan olaylar 2 yıl önce ilçe merkezindeki Kurtuluş Parkı’nda başladı. Öğrencilerin okul çıkışında uğrak yerine halindeki bu parka gelen ’Adam öldürmeye tam teşebbüs, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından sabıkalı Sinan Dursun, burada arkadaşlarıyla sohbet eden Fatmanur Gedik ile karşılaştı.

Kıza ilk görüşte aşık olan Sinan Dursun, Fatmanur’a arkadaşlık teklifinde bulundu. Genç kız ise, "Ben okuyacağım, önce eğitimim" diyerek teklifi kabul etmedi. Ancak, arkadaşları tarafından ’saplantılı kişiliğe sahip’ olduğu ileri sürülen Dursun, ısrarla kızın peşinden koştu. Sürekli reddedilen Sinan Dursun, umudunu kaybedince 31 Aralık 2010’dan itibaren genç kızı hem taciz, hem tehdit etmeye başladı.

Savcılığa şikayet ettiler

Fatmanur, tacizlerin artması üzerine durumu babası Ergün Gedik’e anlattı. Baba da, Sinan Dursun hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dağlardan odun kesip satarak geçimini sağlayan ve çevresinde ’dengesiz’ hareketleriyle bilinen Sinan Dursun, Cumhuriyet Savcısı’na verdiği ifadelerin ardından serbest bırakılınca tacizlerine devam etti.

Aile, tam 8 kez şikayet dilekçesi verdi. İlk davası tamamlanan Sinan Dursun, 17 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay’a gönderilen dosya geçtiğimiz günlerde onandı. Dursun’un taciz ve tehdit iddiasıyla açılmış 2 davasının daha devam ettiği anlaşıldı.

Erken yakalansa iki can kurtulacaktı

’Tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan aldığı hapis cezasının kesinleştiğini cinayetten bir gün önce öğrenen Sinan Dursun, çılgına döndü. Çevresine, "Bunun intikamını mutlaka alacağım, onlara hesabını soracağım" diye tehditler savuran Dursun, dün saat 15.00 sıralarında içinde Fatmanur Gedik’in de bulunduğu okul servisine Yeşiltepe Mahallesi’nde pusu kurdu.

Tufan Kırpık yönetimindeki 80 S 7271 plakalı servis minibüsü dar bir sokakta öğrenci indirmek için durduğu sırada ortaya çıkan Sinan Dursun, minibüsteki Fatmanur’a pompalı av tüfeğiyle ardı ardına ateş edip kaçtı. Saldırıda Fatmanur Gedik ile hemen yanında oturan okul arkadaşı Fatmagül Yalçın ile Rümeysa Demirel yaralandı. Sokakta büyük panik yaşanırken, yaralılar ambulanslarla en yakındaki Özel 7 Mart Hastanesi’ne götürüldü. Ancak doktorların çabası Fatmanur ile Fatmagül’ü kurtarmaya yetmedi. Yapılan tüm müdahalelere karşın, karşılıksız aşk kurbanının yanısıra, bütün suçu okul servisinde bulunmak olan arkadaşı da yaşamını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan Rümeysa Demirel ise tedaviye alındı.

'Babasını da öldürüp intihar edeceğim'

Askerliğini komanda olarak yaptığı bildirilen Sinan Dursun, kayıplara karıştı. Kadirli polisi, zanlıyı yakalamak için özel ekipler kurdu. Gün boyu bulunamayan Dursun’un, akşam saatlerinde ’Babasını da öldürüp intihar edeceğim’ diye aileye mesaj gönderdiği konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine Fatmanur’un ailesinin oturduğu Tufanpaşa Mahallesi’ndeki evde polis güvenlik önlemi aldı. İlçe merkezinde Sinan Dursun’un gizlenebileceği tüm adresler kontrol edildi ancak gece boyunca kendisine ulaşılamadı.

Kızın okulunda intihar etti

Bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında ’155 Polis İmdat’ hattını arayan Sinan Dursun, karşılıksız aşık olduğu Fatmanur Gedik’in eğitim gördüğü okulun bahçesinde bulunduğunu ve teslim olacağını söyledi. Bu gelişme üzerine çok sayıda ekip, okula sevk edildi. Ekipler, Şabaplı Köyü yolu üzerinde olan ve ilçeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki okulun bahçesine geldiğinde Sinan Dursun’u yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Dursun’un 2 yıldır peşinden koştuğu Fatmanur ile arkadaşı Fatmagül’ü öldürdüğü pompalı tüfekle kalbine bir el ateş ederek yaşamına son verdiği anlaşıldı. Sinan Dursun’un cesedi yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Anne isyanı: Kızımın katili devlet

Sinan Dursun’un ölümünün Fatmanur Gedik’in ailesinin endişesini biraz olsun azaltırken; Dursun’un ölümle tehdit ettiği baba Ergün Gedik, zanlının intiharıyla ilgili bir değerlendirme yapmaktan kaçındı, "Ben bilmiyorum" demekle yetindi.

Fatmanur Gedik’in annesi Gülay Gedik ise, ’Kızımın katili devlet’ diye ağıt yaktı. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı anne, "Kızımın katili devlet, kızıma sahip çıkmadı. O kadar çok şikayet ettik ama kimse bir şey yapmadı. Kızım göz göre göre öldürüldü" diye gözyaşı döktü.

Otopsi yapıldı

Bu arada Adana Adli Tıp Kurumu’na otopsi yapılan Fatmanur Gedik ile Fatmagül Yalçın’ın cenazeleri işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeler, toprağa verilmek üzere Kadirli’ye götürüldü. Sinan Dursun’un cenazesi ise, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Dursun’un cenazesinin memleketi Kayseri’nın Sarız İlçesi’nde toprağa verileceği bildirildi.