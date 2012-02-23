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Öğrenci servisini tarayan saldırgan intihar etti

Osmaniye'de 2 öğrenciyi öldüren, bir öğrencinin de yaralandığı olayın zanlısı okulun bahçesinde intihar etti.

23 Şubat 2012 12:25

 

T24 - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün öğrenci servisine silahlı saldırıda bulunan zanlının olayda kullandığı av tüfeğiyle intihar ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kadirli'de dün meydana gelen öğrenci servisine silahlı saldırı olayının zanlısı Sinan D. (29) sabaha karşı 155 Polis İmdat hattını arayarak, olayda hayatını kaybeden 2 öğrencinin de okuduğu İMKB Kız Meslek Lisesi'nin bahçesinde olduğu söyledi.

Bunun üzerine okul bahçesine giden polis ekipleri, zanlının cesediyle karşılaştı. Ekipler yaptıkları incelemede, zanlının olayda kullandığı av tüfeğiyle kalbine ateş ederek intihar ettiğini tespit etti.

Dün, Yeşiltepe Mahallesi'nde Tufan Kırpık yönetimindeki 80 S 7221 plakalı Kadirli Kız Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsüne pompalı tüfekle ateş açılmış, olayda Fatmanur Gedik (16) ile Fatmagül Yalçın (16) adlı kız öğrenciler hayatını kaybetmiş, Rümeysa Demirel (16) adlı öğrenci de yaralanmıştı.

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