Öğrenci servisine silahlı saldırı düzenlendi, 2 kız öğrenci öldü!

T24 - Osmaniye’de aşık olduğu lise öğrencisinin kendisini reddetmesine kızan bir kişi, öğrenci servisine silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybederken, 1 öğrenci de yaralandı.

Kadirli ilçesinde Sinan Yaman isimli bir kişi, kız meslek lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsüne pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırıda 16 yaşlarındaki Rümeysa Demirel, Fatmanur Gedik ve Fatmagül Yalçın isimli öğrenciler yaralandı.

Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla Özel 7 Mart Hastanesi'ne götürüldü.

Yoğun bakıma alınan Fatmanur Gedik ve Fatmagül Yalçın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Rümeysa Demirel'in ise tedavisi sürüyor.

Olayın duyulmasının ardından öğrenci velileri hastaneye akın etti. Bazı veliler de hastanede sinir krizi geçirdi.

Kadirli Kaymakamı Necip Çakmak, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Kadir Tüylü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Canpolat hastaneye gelerek saldırı hakkında bilgi aldı.

'Karşılıksız aşk iddiası'

Olayın ardından kaçan Sinan Yaman’ın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Öte yandan, Sinan Yaman’ın, aşık olduğu lise öğrencisi Fatmanur Gedik'in kendisini reddetmesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.