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Sağlık

Osmaniye'de 14 aylık bebeğe kafa şekillendirme ameliyatı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de Suriyeli 14 aylık Luceyn Elyunus isimli bebek, 1

13 Ocak 2018 13:20

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de Suriyeli 14 aylık Luceyn Elyunus isimli bebek, 1.5 saat süren kafa şekil bozukluğu ameliyatıyla sağlığına kavuştu.
Anne Şeyma Yunus, kızına henüz 7 aylık hamileyken eşi Ala Yunus\'un Suriye\'nin Humus kentinde çıkan çatışmalarda yaşamını yitirdiği için Türkiye\'ye sığındıklarını söyledi. Doğumdan sonra çocuğun kafasında sürekli büyüme olduğu fark edilince tedavi için Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Bebeği, Beyin Cerrahı Opr. Dr. Yusuf Emrah Gergin ve ekibi ameliyata aldı. Minik kız, yaklaşık 1.5 saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuşturuldu. Ameliyat hakkında bilgi veren Beyin Cerrahı Opr.Dr. Yusuf Emrah Gergin, şöyle dedi:
\"14 aylık kız bebek hasta tarafımıza başka bir dış hastaneden kafa şekil bozukluğu sebebiyle yönlendirilmişti. Yaptığımız değerlendirme ve uzun süreli bir takibin ardından kafa ön arka kaidesinin gittikçe genişlediğini ve çocuğun beyin yapısının da bununla beraber bozulduğunu gördük. Ameliyattan hemen sonra çocuğun kafası şeklinin düzeldiğini gördük. Yaklaşık 6 ay sonra normal yaşıtları gibi kafa çevresi ve yapısına kavuşacak.\"

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