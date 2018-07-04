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Yaşam

Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırıda 15 gözaltı

Dün yapılan silahlı saldırıda MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirmişti

04 Temmuz 2018 23:04

Osmaniye'de Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdiği, Başkan Devrim Murat Aksoy'un yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

TSO binasına gelerek, Başkan Hasan Aksoy'a makamında dün silahlı saldırıda bulunan S.K'nın yanı sıra olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 8 kişinin gözaltına alınmasının ardından, polis ekipleri Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmayı genişletti.

Olayın nedenini araştıran ekipler, zanlılarla bağlantılı olma ihtimali üzerine tespit ettikleri 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Osmaniye'de dün TSO binasına gelen S.K. tarafından yapılan silah saldırıda MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirmiş, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralanmıştı. Kaçan zanlı ve olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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