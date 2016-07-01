Osmangazi Köprüsü, bayram tatilinin sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmangazi Köprüsü'nün bayram tatilinin sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da, köprü geçiş ücretinin 89 TL olacağını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü hizmete girdi.

30 Mart 2013'te Yalova Altınova Hersek şantiyesinde düzenlenen törenle temeli atıldıktan sonra yaklaşık 39 ayda tamamlanan köprü, 252 metre kule yüksekliğine, 35,93 metre tabliye genişliğine, bin 550 metre orta açıklığına ve 2 bin 682 metre uzunluğa sahip.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada bulunan köprünün yapımında, 8 bin işçi çalıştı. Kuş türlerinin yaşadığı "Hersek Lagünü" için kavis verilen Osmangazi Köprüsü, bu özelliğiyle de tabiata ve biyolojik çeşitliliğe verilen önemi gösteren önemli yapılar arasında yer aldı.

İzmit Körfezi'nin gerdanlığı olarak nitelendirilen köprü, bölgedeki arsa ve konut fiyatlarını artırdı.

Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla Kocaeli'nin Gebze ve Diloavası ilçelerindeki sanayi yükünün azalması bekleniyor. Köprünün temelinin atılmasının ardından Yalova'da yeni Organize Sanayi Bölgeleri kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Körfez geçişi 6 dakikaya inecek

Toplam yatırım bedeli 9 milyar dolar olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan köprü sayesinde İzmit Körfezi 6 dakikada geçilebilecek.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil), 384 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğunda olacak. İzmit Körfezi'nde otomobille mevcut yol kullanılarak 2 saate yakın süren güzergah, köprü sayesinde 6 dakikaya indi.

Dünyada dördüncü

252 metre kule yüksekliği, 35.93 metre tabliye genişliğine sahip, toplamda 2 bin 682 metre olarak planlanan köprünün orta açıklığının bin 550 metre olacağı ve dünyanın en büyük orta açıklığa sahip dördüncü köprü olacağı belirtildi. Köprü bittiğinde 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere 6 şerit olarak hizmet verecek. Köprüde ayrıca bir de hizmet şeridi olacak.

Körfez geçiş köprüsü tamamlandığında, şu anda körfezi dolaşarak 2 saat, feribot ile 1 saat olan körfez geçiş süresi ortalama 6 dakikaya inecek. İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü 1.1 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştiriliyor. Proje tamamlandığında halen 8-10 saat süren İstanbul-İzmir yolunun 3,5 saate inmesi ve karşılığında yılda 650 milyon dolar tasarruf sağlanması öngörülüyor.

433 kilometrelik projenin yüzde 64'ü tamam

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilen Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil ) Otoyolu Projesi, 384 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 433 kilometreyi kapsıyor.

Yapım çalışmalarının devam ettiği Gebze-Gemlik kesiminde yüzde 98, Gebze-Orhangazi-Bursa kesiminde ise yüzde 90, Kemalpaşa Ayrımı-İzmir kesiminde yüzde 88 olmak üzere dev projenin tamamında yüzde 64lük fiziksel gerçekleşme sağlandığı belirtildi. Altınova - Gemlik arasındaki 40 kilometrelik kesim ise 21 Nisan 2016'da tamamlanarak trafiğe açılmıştı. Projede toplam 7 bin 908 personel ile birlikte 1568 adet iş makinesinin çalıştığı öğrenildi.

Köprü geçiş ücreti 89 lira olacak

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, köprü geçiş ücretinin 89 TL olacağını açıkladı.

Bayram tatilinin sonuna kadar ücretsiz

Başbakan Binali Yıldırım, açılışı yapılan Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerin bu geceden başlayarak, 11 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, "Dev proje, Cumhurbaşkanımız @RT_Erdoğan müjdesi ile taçlandı." paylaşımında bulundu.

Yıldırım, ayrıca "Osmangazi Köprüsü bu gece saat 00.00'dan başlayarak, 11 Temmuz pazartesi günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak." bilgisini verdi.