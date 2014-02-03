Osman Sınav: Eşcinselleri sevmem ve irite olurum!

Yönetmen Osman Sınav, daha önce 'Kılıç Günü' dizisindeki açıklamaları ile eşcinsellerin ve çeşitli örgütlerin hedefi olmuştu. O günlerdeki pekçok cümleyi kendisinin sarf etmediğini söyleyen Osman Sınav "Eşcinsellere karşı ideolojik bir karşı duruşum yok ama sevmem ve irite olurum"dedi.

Osman Sınav son zamanların ses getiren ve çeşitli kesimlerin tepkisini çeken yeni dizisi Kızılelma'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sınav, MİT'i konu alan yeni dizisi ' Kızılelma' ile ilgili olarak Kübra Par'a konuştu.

Osman Sınav'ın HaberTürk'te yer alan söyleşisinin ilgili bölümü şöyle:

Dizisine neden 'Kızılelma' isimini seçtiğini; Kızılelma, Türk mitolojisinin binlerce yıldır kullandığı sembollerinden biri, ne zaman ortaya çıktığı bilinmiyor. Hangi yöne giderlerse gitsinler, Kızılelma Türkler için ulaşılmak istenen yer olmuş" sözleriyle açıklayan Sınav, hem yeni disi ve hakkında merak edilen birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu:

Neden kızılelma?

* "Kızılelma, Türk mitolojisinin binlerce yıldır kullandığı sembollerinden biri, ne zaman ortaya çıktığı bilinmiyor. Hangi yöne giderlerse gitsinler, Kızılelma Türkler için ulaşılmak istenen yer olmuş"

* Kızılelma'nın bugünkü karşılığının Türk Lirası'nın doların karşısında değer kazanması, doların Türk Lirası'na endekslenmesidir. Kendi tarihimizi ve mitolojimizi analiz edip bundan yeni değerler üretmemiz gerekiyor.

'Bugünün 'Kızılelma'sını koyan Başbakan Erdoğan'dır'

*Ak Parti 'ye yakın olduğunuz olduğunuz ve yeni dizi ile AK Parti ideolojisine hizmet ettiğiniz söyleniyor...

"Bu yakıştırmalar yersiz ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bugünün Kızılelması'nı koyan Tayyip Erdoğan 'dır. Türkiye 2023'de bölgesel güç, 2071'de dünya devleti olacak diyor. İşte bunlar birer Kızılelma'dır."

* Gençliğimde ülkücüydüm. 12 Eylül 1980 sabahından sonra hiçbir dernek yada partiye mensup olmadım.

'Eşcinselleri sevmem ve irite olurum'

Osman Sınav, daha önce 'Kılıç Günü' dizisindeki açıklamaları ile eşcinsellerin ve çeşitli örgütlerin hedefi olmuştu. O günlerdeki pekçok cümleyi kendisinin sarf etmediğini söyleyen Osman Sınav "Eşcinsellere karşı ideolojik bir karşı duruşum yok ama sevmem ve irite olurum" diye konuştu.

'Yeni olaylar eklenecek'

* 17 Aralık operasyonu ya da MİT'e ait TIR'ların yakalanması gibi güncel olaylar dizide yer bulacak mı?

İster istemez yeni olaylardan etkileneceğiz. Dünyada istihbarat savaşlarının en yoğun olduğu coğrafyada yaşıyoruz. Analitik bir zekayla karakterler üzerinden buraya dair bir bakış açısı oturtmaya çalışacağız.

* Proje için MİT'le temasa geçtiniz mi?

Hayır. (Gülüyor) Türkiye'de devletin kurumları keşke bu uyanıklıkta olsalar, bakış açılarını paylaşsak.

'MİT o kadar uyanık değil'

* Ama onların yazdırdığına dair bir söylenti dolaşıyor.

Maalesef öyle bir şey yok. Keşke devlet kurumları sanatçılarına bilgi aktarıp işbirliği yaparak bu tür değerler üretse.

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