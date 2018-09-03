Osman Müftüoğlu: Yeni bin yılın “veba”sı obezite salgınının orkestra şefi; insülin direnci

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, insülin direncinin açabileceği sağlık sorunlarına ilişkin olarak, "Yeni bin yılın “veba”sı obezite salgını, o salgının “orkestra şefi” ise insülin direncidir. O direnci erkenden fark etmekse hepimizin vazgeçilmezi, her hekimin önceliğidir" dedi.

Müftüoğlu, insülin direncinin nasıl arttığına dair belirtileri ise şöyle anlattı:

"Eğer kolay kilo alıp zor veriyorum, genişleyen bel ve göbeğime çare bulamıyorum, verdiğim kiloları da kısa bir süre sonra fazlasıyla geri alıyorum diyorsanız...



Fazla kilolarınız özellikle bel çevrenizde birikiyorsa; bel çevreniz kadınsanız 90 cm’yi, erkekseniz 100 cm’yi aşmışsa...



Sık acıkan, tatlı krizleri yaşayan, yemeklerden hemen sonra yeniden yiyecek arayan, yorgun, halsiz düşüp hımbıllaşan, kafası karışıp uyuklayan biri iseniz...



Yemeklerden 1-2 saat sonra sinirlilik, öfke ve çarpıntı ataklarından yakınıyorsanız...



Tatlı, unlu, nişastalı yiyecekler ve şekerli içeceklere ilginiz arttıysa; makarnasız, pilavsız, ekmeksiz, poğaçasız, kurabiyesiz, çikolatasız, tatlısız, dondurmasız yapamıyorum diyorsanız...



Uyku sorunlarınız varsa; sık sık uyku bölünmeleri, gece yeme sorunları kapınızı çalmaya başladıysa...



Sabahları yorgun ve halsiz uyanıyor, güne mutsuz, keyifsiz, gergin ve endişeli başlıyor, gün içinde izah edilemeyen baş ağrıları, sebebi bulunamayan yorgunluklar, konsantrasyon bozuklukları ve unutkanlıklar yaşıyorsanız...



Sağlık kontrolünüzde tansiyonunuzda yükselme, iyi kolesterolünüzde azalma, trigliseridinizde çoğalma, karaciğerinizde büyüme, kan şekerinizde yükselme, ürik asidinizde fazlalaşma gibi bulgular saptandıysa sizde de insülin fazlalığı, direnci, gizli ya da açık şeker olabilir. Dikkatli olun."



