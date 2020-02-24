Osman Müftüoğlu: Önce Ahmet Hakan’a, sonra da diğer zerdeçal düşmanlarına üzücü bir haberim var

Hürriyet gazetesinde yazan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 'zerdeçal düşmanları'na kötü bir haberinin olduğunu yazdı. Müftüoğlu, "Önce Ahmet Hakan’a, sonra da diğer zerdeçal düşmanlarına üzücü bir haberim var: Zerdeçal mucizesinden neden faydalanmak zorunda olduğumuzun yeni bir kanıtı daha var." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Bilimsel bir çalışmada günde bir çay kaşığı zerdeçalı düzenli tüketmenin damarsal faydasının bir saatlik aerobik egzersize eşdeğer olduğu anlaşıldı! Başlıktaki sorunun yanıtına gelince: Her gün yürümek ve her gün 1 çay kaşığı kadar toz veya 1 santim kadar taze zencefil tüketmek en doğal çözümdür." görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, üst solunum yolu enfeksiyonu yaşadığından beri çevresindeki herkesin kendisine ‘zerdeçal’ önerisinde bulunduğunu yazdı.

Hakan, "Sanki memlekette ahtapotun kolları gibi her tarafa yayılmış bir zerdeçal lobisi var. 'Ihlamur' diyorum, hemen yapıştırıyorlar: 'Aman üstüne zerdeçal.' 'Azıcık bal' diyorum, anında geliyor öneri: 'Zerdeçalı unutma.' Tadı berbat, kokusu nahoş, görünüşü bir şeye benzemeyen, içine bulaştığı her şeyi içilmez ve yenilmez kılan şu zerdeçaldan öyle bezdim ki." düşüncelerini dile getirdi.