Osman Müftüoğlu: mRNA aşısı olan erkeklerin sperm, sayı ve hareketliliğinde artış bile olabileceğini gösteren veriler var

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, mRNA aşısı BioNTech’in erkeklerde kısırlığa yol açabileceği yönündeki iddialara ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, Miami Üniversitesi Üroloji Bölümü’nde yapılan ve Amerikan Tıp Birliği’nin yayın organı JAMA’da yayımlanan yeni bir çalışmaya işaret etti. Müftüoğlu, “mRNA aşısı olan erkeklerin sperm, sayı ve hareketliliğinde artış bile olabileceğini gösteren veriler var” dedi.

“Yeni bilgiler oldukça rahatlatıcı. Şimdi erkekler için soru şu: Aşılanmayıp hastalığı geçirmek mi, aşı mı daha riskli?” diyen Müftüoğlu devamında şunları kaydetti:

“Aşı üremeyi engellemiyor, destekliyor”

Üroandroloji alanının saygın isimlerinden Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu hocanın anlattığına göre, JAMA dergisinde yayımlanan bir araştırmada, aşı sonrasında sperm sayı ve kalitesinde azalma bir yana, aşı olanlarda sperm hacminde, sayısı ve hareketliliğinde artış bile belirlenmiş. Anlaşılan o ki mRNA aşıları (BioNTech/Moderna) korkulanın tersine erkeklerde ürüme gücünü frenlemiyor tersine destekliyor.

“ A şı değil ama covıd-19 kısırlık yapabiliyor”

Uzmanlar testislerde de (erkek yumurtalıkları) virüsün bağlandığı ACE2 reseptörlerinin yoğun olduğunu ve virüsün bu reseptörlere bağlanarak testislerde iltihaplanmaya yol açabildiğini, neticede de testislerin, testosteron üretme kabiliyetlerinde azalma olabileceğinin altını ısrarla çiziyor. Diğer taraftan COVID-19’a yakalanan kişilerde sık görülen ateş yükselmesi sorununun da yumurtalıkları olumsuz etkileyerek testosteron gücünde ve sperm kalitesinde problemlere yol açabileceği belirtiliyor. Konuştuğum üroloji uzmanları, COVID-19 geçiren bazı erkeklerde sperm sayısında yüzde 50 oranında, testosteron seviyesinde ise ciddi ölçülerde düşmeler belirlediklerini söyledi. Kısacası erkeklerin aşıdan değil, hastalıktan korkmalarında fayda var.

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