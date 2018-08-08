Osman Müftüoğlu: Lamı cimi, uçarı kaçarı yok; şu bilgi kesin, yağda veya fırında kızartılmış her besin tehlikeli!

Hürriyet yazarı Doktor Osman Müftüoğlu, yağda kızratılmış her besinin tehlikeli olduğunu dikkati çekerek, "Gıdalar kızgın yağda pişirildikleri zaman içlerinde akrilamid denen kanserojen bir madde oluşur. Fazla kızartılmış, yanmış ekmeklerde de oluşabilen bu madde söz konusu olduğunda en büyük tehlike ise cipslerden geliyor" dedi.

"Lamı cimi, uçarı kaçarı yok. Şu bilgi kesindir: Yağda veya fırında kızartılmış, yanma noktasına kadar ısıl işlemden geçirilip çıtır çıtır, kıtır kıtır hale getirilmiş her besin sağlık açısından riskli ve tehlikelidir" diyen Müftüoğlu, "Eğer kızartılmış olan o gıda bir tahıl ya da patates ürünü ise tehlike daha da büyük demektir. Zira bu gibi gıdalar yakıldıkları ve/veya kızgın yağda pişirildikleri zaman içlerinde akrilamid denen kanserojen bir madde oluşur" ifadesini kullandı.

Müftüoğlu şöyle deam etti:

"Fazla kızartılmış, yanmış ekmeklerde de oluşabilen bu madde söz konusu olduğunda en büyük tehlike ise cipslerden geliyor.

Çocuklarınızın sağlığını korumak istiyorsanız onları cips paketlerinden uzak tutmak zorundasınız.

Bunlar çoğu bakkal ve marketlerde, üstelik de güneşin altında, kapı önünde tutuluyor.

O güneşin ve sıcağın etkisi ise alüminyum paketlerin içindeki bu ürünleri tam bir sağlık tehdidine dönüştürüyor.

Neticede risk katlanıyor. Son derece zararlı olan trans yağlarla yüklü cipsler, aynı zamanda tam anlamıyla bir yağ deposu.

Hepsi birer kalori bombası. Kilo tetikçisi.

Tüm bunların üstüne bir de yukarıda bahsettiğim kanserojen maddeyi eklediğinizde sanırım tehlikenin büyüklüğünü fark ettiniz."