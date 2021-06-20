Osman Kavala: Ruh sağlığımızı korumak için sanat, edebiyat ve müziğe ihtiyacımız var

1328 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala, Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan'a yolladığı mektupta, "Ruh sağlığımızı korumak için sanat, edebiyat ve müziğe ihtiyacımız var" düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan yazısında, "İki hafta önce Miles Davis’le ilgili yazdığım Pazar yazısında şöyle bir cümle kurmuştum: 'Tek bildiğimiz, önlemeye gücümüzün yetmediği kötülüklerin etrafından dolanarak her zaman ruhumuzu aydınlatan sanatın-edebiyatın, müziğin muhteşem dünyasına sığınmak.' 1328 gündür özgürlüğünden mahrum bırakılarak tutuklu bulunan Osman Kavala cezaevinden gönderdiği mektupta bu ifademi şöyle tamamlamış: 'Ruh sağlığımızı korumak için her üçüne de ihtiyacımız var. Ancak kötülüğün kaynaklandığı insanlık durumlarını ve insanın özelliklerini bize anlatan edebiyatın ayrıcalıklı bir işlevi yok mu? Kötülüklerden uzaklaştığımız bir sığınak limanı olduğu kadar, başka meselelerle birlikte, kötülük konusunda bizi hazırlıklı hale getiren duygularımız ve düşüncelerimiz için bir eğitim alanı da değil mi?” ifadesini kullandı.