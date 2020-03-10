Osman Kavala'nın avukatı Koyuncu'dan tutuklama kararına tepki

Gezi Parkı soruşturmasında hakkında tahliye ve beraat kararı verilen ancak 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Osman Kavala hakkında yeni bir tutuklama kararına çıkmasına avukatı İlkan Koyuncu'dan tepki geldi. Koyuncu, Kavala hakkında üçüncü kez tutuklama kararı verilmesine tepki gösterirken, "Devlet kendine başka bir meşgale bulsun" dedi.

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Koyuncu, karara ilişkin "Ben sizin yerinize utanıyorum" dediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Osman Kavala, 2017/96115 sayılı soruşturma kapsamında, 1 Kasım 2017 tarihinde TCK'nin 309. ve 312. maddelerinden tutuklandı.

Osman Kavala, 2017/96115 sayılı soruşturma kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde TCK'nin 309. maddesinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen tahliye edildi.

Osman Kavala, 2017/96115 sayılı soruşturma kapsamında 19 Şubat 2020 tarihinde TCK'nin 309. maddesinden tutuklandı.

Osman Kavala, 2017/96115 sayılı soruşturma kapsamında 9 Mart 2020 tarihinde TCK'nin 328. maddesinden tutuklandı.

İlk tutuklanma sürecinde; emniyet gözaltına aldı, ifade aldı, savcılığa sevk etti, savcılık ifade almadan tutuklamaya sevk etti, Osman Kavala Sulh Ceza Hakimliği huzurunda tutuklandı.

İkinci tutuklanma sürecinde; emniyet gözaltına aldı, ifade almadan savcılığa sevk etti, savcılık ifade almadan tutuklamaya sevk etti, Osman Kavala Sulh Ceza Hakimliği huzurunda tutuklandı.

Üçüncü tutuklanma sürecinde; emniyet ifade almadı, savcılık ifade almadı, Sulh Ceza Hakimliği huzura almadı, yine tutuklandı.

Osman Kavala, aynı soruşturma dosyasında üç kez tutuklandı, bir kez tahliye oldu.

Ve şimdi “Osman Kavala başka bir suçtan tutuklandı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu hak ihlali kararı ve Yargı Reformu'nun getirdiği 'soruşturma aşamasında tutukluluk süresi iki seneyi aşamaz' hükmü uygulanmaz" diyecekler. Ben sizin yerinize utanıyorum."