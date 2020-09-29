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Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı

29 Eylül 2020 16:42

Gezi davasından beraat etmesine rağmen yeni suçlamalarla 1064 gündür cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala hakkında hazırlanan ikinci iddianame, 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Anayasa Mahkemesi, bugün karara bağlanması beklenen Kavala dosyasının görüşülmesini, Kavala’nın yeni bir dosyadan tutuklanmış olduğunu, bu dosyaya ilişkin iddianamenin tamamlanma aşamasına geldiğini ve bu dosyanın incelenmesi gerektiğini tartışarak erteleme kararı almıştı.

TIKLAYIN - Kavala’nın dosyasının görüşülmesi yine ertelendi

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