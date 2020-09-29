Kavala’nın dosyasının görüşülmesi yine ertelendi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, tutuklanmasına gerekçe gösterilen Gezi davasından beraat etmesine rağmen yeni suçlamalarla cezaevinde tutulan, 1064 gündür cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunun karara bağlanmasını erteledi. Anayasa Mahkemesi’nin, Kavala’nın yeni bir dosyadan tutuklanmış olduğunu, bu dosyaya ilişkin iddianamenin tamamlanma aşamasına geldiğini ve bu dosyanın incelenmesi gerektiğini tartışarak erteleme kararını verdiği öğrenildi. Yüksek Mahkeme, başvurunun ne zaman karara bağlanacağı konusunda ise gün belirlemedi.

Kavala, Gezi davasında, anayasal düzeni değiştirmek suçlamasıyla yargılanmış, dava sonunda beraatine ve tahliyesine karar verilmişti.

Yargılandığı dönemde, tutuklanmasının hukuksuz olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Kavala’nın dosyası, dava bitene kadar gündeme alınmadı.

Cezaevinden çıkamadı

Geçtiğimiz şubat ayında davanın tamamlanmasının ardından tahliyesi beklenen Kavala, önce savcılık emriyle cezaevinden çıkamadan gözaltına alındı, ardından, 15 Temmuz darbesine iştirak ettiği iddiasıyla, 3 yıl önce açılan ve rafta bekleyen dosyası gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, hem Gezi davası hem de 15 Temmuz soruşturması nedeniyle tutuklanmasını “hak ihlali” olarak nitelemesinin etkisiyle, Kavala için bir süre sonra bu suçtan da tahliye kararı verildi. Ancak tahliye kararı verilmeden önce, 15 Temmuz dosyasındaki kanıtlar esas alınarak, hakkında bu kez de casusluk suçlamasıyla tutuklama kararı verildiği ortaya çıktı. Kavala, bu nedenle iki dosyadan tahliye edilmesine rağmen cezaevinden çıkamadı.

1064 gün sonra

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 1064 gündür tutuklu bulunan Kavala’nın dosyasını bugün görüştü. AYM, Kavala hakkındaki yeni soruşturma ve tutuklama süreci, bu süreçle ilgili iddianamenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve bu dosyaları da inceleme zorunluluğu bulunduğunu tartıştığı toplantısında, “erteleme” kararı verdi. Yüksek Mahkeme, bu incelemeleri yaptıktan sonra başvurunun karara bağlanması görüşüne vardı. Buna karşılık, dosyanın yeniden ne zaman gündeme alınacağı konusunda gün belirlenmedi.