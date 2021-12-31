Osman Kavala: Çetin Doğan’ın tutukluluğumla ilgili duyarlılığı bana moral verdi, maruz kaldıkları eziyet bir an önce sona erdirilmeli

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Silivri Cezaevi’nde bugün (31 Aralık 2021) beşinci kez yeni yıla girecek olan Osman Kavala, kendisiyle ilgili olarak “Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala’nın hala esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum” açıklaması yapan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’a yanıt verdi. Kavala, 28 Şubat davası kapsamında 81 yaşında tutuklanan Çetin Doğan için, “Sayın Çetin Doğan’ın tutukluluğumla ilgili duyarlılığı beni duygulandırdı, bana moral verdi… Maruz kaldıkları eziyetin bir an önce sona erdirilmesi gerekir” açıklamasını yaptı.

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği hükme, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye’yi uyaran altı kararına , mahkemelerin beraat ve tahliye kararlarına rağmen, yeniden öne sürülen iddialar kapsamında, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 1522 gündür tutuklu. Osman Kavala, 24 Aralık’ta kendisinin tutukluluk sürecine tepki açıklaması yapan Çetin Doğan’a yanıt verdi. Kavala’nın, Silivri Cezaevi’nden gönderdiği açıklama şöyle:

“Avukatları aracılığıyla mesaj gönderen Sayın Çetin Doğan’ın tutukluluğumla ilgili duyarlılığı beni duygulandırdı, bana moral verdi. 28 Şubat dönemindeki antidemokratik müdahaleler ve uygulamaları eleştirmiştim. Ancak yaşananın bir askeri darbe ya da darbe teşebbüsü olmadığı açıktır. Sahte delillere dayanan Balyoz Davası çöktükten sonra Sayın Doğan ve arkadaşlarının darbeye teşebbüs suçundan mahkûm edilmiş olmaları kabul edilemez; bu, yargının siyasi amaçlar için araç olarak kullanılmasına bir örnektir. Maruz kaldıkları eziyetin bir an önce sona erdirilmesi gerekir. Delil olmayan delillerle suçla ilişkilendirilen insanlar özgürlüklerine kavuşturulmadığı sürece hukuk güvenliğinden, özgür yaşama hakkından söz edilemeyeceğine inanıyorum. Yeni yılın ülkemizi adalete yaklaştırmasını diliyorum.”

“Türkiye’nin aydınlık insanı”

Çetin Doğan, avukatları aracılğıyla 24 Aralık 2021’de yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirmişti:

“Ben burada kendimi bir nöbette hissediyorum. Halkımızın, aydınların, yurtsever insanların mektuplarını, mesajlarını alıyorum. Bunlar bana güç veriyor ve direncimi arttırıyor. Dilerim “geliyor, gelecek olan” özdeyişi gerçekleşir; yurdumuz ve yurdumuzun güzel insanları esenliğe ve aydınlık yarınlara kavuşur. Aydınlık yarınlara çıkış yolunu bulur. Esasen ülkemin insanlarının hala uğradıkları haksızlık, hukuksuzluklar bana kendi sıkıntılarımı ikinci plana attırdı. Bugün (24 Aralık 2021) 1514 gündür demir parmaklıklar ardında Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala’nın hâlâ esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum. Kendisine öteden beri duyduğum sevgi ve saygının şahsımla ilgili özel bir nedeni de var. Ben ve silah arkadaşlarım Balyoz kumpasında tutuklu kaldığımız dönemde sevgili kızım Pınar Doğan Rodrik ve eşi Dani’nin TSK’ye karşı kurulan komplonun somut delillerini açıklamak için Türkiye’ye geldiklerinde, kendilerine bu imkânı veren tek iş insanı ve yılmaz insan hakları savunucusu Osman Kavala olmuştur. Kendilerine bu imkânı sağladığı için müteşekkirim. Umarım en kısa zamanda kendisi sevdiklerine kavuşur. Bu vesileyle bütün dostlarımın, arkadaşlarımın, yurtsever insanların yeni yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim."

40 soruda Osman Kavala dosyası

Çetin Doğan: Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala'nın hâlâ esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum