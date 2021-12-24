Çetin Doğan: Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala'nın hâlâ esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum

28 Şubat davasında Yargıtay tarafından cezası onanan eski Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan, Osman Kavala’nın tutukluluğuna ilişkin olarak, “Bugün 1514 gündür demir parmaklıklar ardında Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala'nın hala esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Doğan'ın avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Ben burada kendimi bir nöbette hissediyorum. Halkımızın, aydınların, yurtsever insanların mektuplarını, mesajlarını alıyorum. Bunlar bana güç veriyor ve direncimi arttırıyor. Dilerim “geliyor, gelecek olan” özdeyişi gerçekleşir; yurdumuz ve yurdumuzun güzel insanları esenliğe ve aydınlık yarınlara kavuşur. Aydınlık yarınlara çıkış yolunu bulur. Esasen ülkemin insanlarının hala uğradıkları haksızlık, hukuksuzluklar bana kendi sıkıntılarımı ikinci plana attırdı." ifadesini kullandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün 1514 gündür demir parmaklıklar ardında Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala’nın hala esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum. Kendine öteden beri duyduğum sevgi ve saygının şahsımla ilgili özel bir nedeni de var. Ben ve silah arkadaşlarım Balyoz Kumpasında tutuklu kaldığımız dönemde sevgili kızım Pınar Doğan Rodrik ve eşi Dani’nin TSK’ye karşı kurulan komplonun somut delillerini açıklamak için Türkiye’ye geldiklerinde, kendilerine bu imkanı veren tek iş insanı ve yılmaz insan hakları savunucusu Osman Kavala olmuştur. Kendilerine bu imkanı sağladığı için müteşekkirim. Umarım en kısa zamanda kendisi sevdiklerine kavuşur. Bu vesileyle bütün dostlarımın, arkadaşlarımın, yurtsever insanların yeni yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim."