-''Osman Hamdi Bey ve Amerikalılar'' sergisi ziyarete açıldı İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesince düzenlenen, ''Osman Hamdi Bey ve Amerikalılar: Arkeoloji, Diplomasi, Sanat'' sergisi ziyarete açıldı. Açılış konuşmasını yapan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, projenin 2008 yılındaki görüşmelerle başladığını söyledi. Sergiyi, Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi ile gerçekleştirdiklerini belirten Birol, ''Sergi, 19. yüzyıl sonunda Amerikalı arkeologların Osmanlı toprakları üzerinde, özellikle Nippur ve Assos'ta gerçekleştirdikleri öncü kazılara ışık tutarken, sanatseverleri Osman Hamdi Bey'in ülkemizde ilk kez sergilenecek 'Nippur Tapınak Sarayı Kazısı' ve 'Cami Kapısında' adlı iki eseriyle buluşturuyor'' diye konuştu. Birol, sergiyi gezenlerin, özellikle bu iki eserin arkeolojik ve politik alanlarda oynadığı rolü görme ve sanatın uluslararası ilişkilerdeki önemini düşünme ve değerlendirme olanağı bulacaklarını kaydetti. Konuşmanın ardından serginin küratörleri Pennsylvania Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Renata Holod ve Prof. Dr. Robert Ousterhout moderatörlüğünde iki oturum gerçekleştirildi. Sergi, 8 Ocak 2012'ye kadar gezilebilecek.