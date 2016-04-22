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Çevre

Osman Gazi Köprüsü, flamingolar için kavisli yapılmış

Köprü düz bir şekilde yapılsaydı, Altınova'daki Hersek Lagünü köprünün altında kalacaktı

22 Nisan 2016 19:18

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli geçiş noktası olan Osman Gazi Köprüsü, Altınova ayağından sonra sağa kavisli şekilde dizayn edildi. Bunun nedeni ise flamingoların uğrak yeri olan sulak alanının köprünün orada bulunması. Bu alanın kapanmaması için köprüye kavis verildi.

Star'da yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün törenle açtığı İzmit Körfez geçişini sağlayan Osman Gazi Köprüsü'nün kavisli hali dikkat çekiyor. Bu kavisin verilmesinin ise çok önemli bir nedeni var. Altınova-Hersek Lagünü, köprü projesinin dizaynını da etkiledi. Köprü, flamingoların uğrak yeri olan sulak alanının korunması amacıyla Altınova ayağından sonra sağa kavisli şekilde dizayn edildi. 

Köprünün tam kenarında yer alan Altınova'daki Hersek Lagünü, köprü projesini de etkiledi. Köprü, flamingoların uğrak yeri olan sulak alanının korunması amacıyla Altınova ayağından sonra sağa kavisli şekilde dizayn edildi. Eğer düz şekilde karşıya geçilmiş olsaydı, doğal alan köprünün altında kalacaktı.

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