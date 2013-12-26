Osman Baydemir Şanlıurfa'dan aday



Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, yerel seçimlerde Şanlıurfa’dan belediye başkanı adayı oldu.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Seçim Komisyonu, büyükşehir statüsüne kavuşan Şanlıurfa'da başkan adayı olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i gösterme kararı aldı.

Osman Baydemir'in adaylığı, uzun süredir BDP içerisinde tartışılıyordu.

AKPi'nin Vali Celalettin Güvenç'i aday göstermesinden sonra parti tabanında oluşan kısmi rahatsızlığı göz önünde bulunduran BDP, AKP'nin karşısına popülaritesi olan güçlü bir aday çıkarmak için parti organlarında nabız yoklamaya başladı.

Yapılan değerlendirmeler sonunda Osman Baydemir'in aday olmasına karar verildi.

Baydemir, son iki dönemdir Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmuştu.

BDP, bugün Diyarbakır’da yapacağı basın toplantısı ile 13 il ve ilçelerin başkan adaylarını açıklayacak.