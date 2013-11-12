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Politika

BDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kışanak

Kışanak kazanırsa, Türkiye'de ilk kez bir kadın büyükşehir belediye başkanı olacak

12 Kasım 2013 17:03

Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP), Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Eş Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak'ı aday göstermeye karar verdi. BDP'nin kazanacağına kesin gözüyle bakılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Kışanak'ın kazanması halinde, Türkiye'de ilk kez bir kadın 'büyükşehir belediye başkanı' olacak.
 
Suat İnal’ın Evrensel gazetesinde yer alan haberine göre, Gülten Kışanak, iki dönemdir Osman Baydemir’in sürdürdüğü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmaya ikna edildi. Kışanak'ın adaylığına “Diyarbakır halkının ve partililerin de yoğun istek gösterdiği” de haberde yeralıyor.
 
Daha önce kadın adayların olduğu merkezler ve Diyarbakır için 30 Ekim olarak belirtilen başvuru süresini BDP 10 Kasım'a kadar uzatmıştı. Son görüşmelerde parti yöneticileri adaylık konusunda Kışanak adı üzerinde anlaştı. Kışanak’ın adaylığının, BDP ve HDP’nin bugün Meclis’te yapacağı ve yerel seçimler için yol haritasının açıklanacağı grup toplantısında ilan edilmesi bekleniyor. 

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