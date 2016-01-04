Osman Baydemir: Hayatında siyasete bulaşmamış sivil insanlar silahlanacak

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, “Her bir ölüm bizi birlikte yaşamdan uzaklaştırıyor. Hakikaten Suriyelileşiyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı, neredeyse aştı” dedi. Baydemir, “Hayatında siyasete bulaşmamış sivil insanlar silahlanacak. O zaman kimse durduramayacak, biz de durduramayacağız” ifadelerini kullandı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Güneydoğu’daki hendek krizi ile başlayan sokağa çıkma yasakları ve PKK’lılarla girişilen çatışmalara tepki gösterdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, kendisinin sürecin yakın tanıklarından olduğunu kaydeden Baydemir, “Silah niye bırakılmadı? Savaş niye başladı?” diye yönelttiği soruya kendisi cevap verdi.

Baydemir, “7 Haziran seçimlerinden dolayı, seçim sonuçlarından dolayı. Seçime kurban edildi barış ve şu anda biz bunu yaşıyoruz. Şu anda tek başına iktidar. Hadi şimdi, el ele verelim, biz değil beraber başarabiliriz. Sadece AKP, HDP de değil, CHP’yle birlikte, MHP’yle birlikte, bu ülkenin tüm yurttaşlarıyla birlikte gerçekten birlikte yaşam, eşitçe yaşam, özgürce yaşam bunlar mümkündür. Ben niye bu kadar ısrarlıyım? Çünkü her bir ölüm bizi uzaklaştırıyor masadan. Bizi birlikte yaşamdan uzaklaştırıyor, birlikte yaşamaktan uzaklaştırıyor. Hakikaten Suriyelileşiyoruz, Cizre toplarla dövülüyor Esad’ın yaptığı gibi” diye konuştu.

“Hayatında siyasete bulaşmamış sivil insanlar silahlanacak”

TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu üyesi HDP Milletvekili Baydemir, AB Bakanı Volkan Bozkır'ın komisyon tarafından kabul edildiği 2 hafta önceki toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Toplantı tutanaklarına göre Baydemir, “Sur’da yerleşim birimi kalmayacak ve yarın öbür gün -coğrafyayı biliyorum ben- insanlara tak edecek. Hayatında siyasete bulaşmamış sivil insanlar silahlanacak Sayın Bakan. O zaman kimse durduramayacak, biz de durduramayacağız, kimseyi tanımayacaklar ve o zaman kaos olacak. Artık bıçak kemiğe dayandı, neredeyse aştı” dedi.

“HDP olarak size çok büyük görevler düşüyor”

AB Bakanı Volkan Bozkır ise komisyon toplantısında şunları kaydetti: “Tabii, burası bir özgür bir platform, herkes görüşünü dile getirmeli ama sizin çizdiğiniz tabloyla sonuca doğru gidersek belki yanlış sonuçlara da varabiliriz. Başka bir tablo daha var, o da sizin tam tersinizi düşünen ve gerçekten esas sizden beklenti de ikinci tablonun yerine getirilmesi. Yani terör örgütünün oradaki mevcudiyetini önleyemezsek ve de bu kadar şehitler verdiğimiz bir ortam devam ederse öbür tablo da bu. Ama 7 Haziran seçimlerinin bir sonucu derseniz, ben 7 Haziran seçimlerinden sonra hükûmetteydim, görevimi de bir HDP’li Bakana devretmiş bir bakanım ama gerçekten bu haksızlık olur, çünkü 7 Haziran seçimlerinden çok önce başlamış bir süreçten bahsediyoruz. Tabii, burada biz bu sorunu çözemeyiz ama siz görüşlerinizi dile getirdiniz, ben tekrar ediyorum: HDP olarak size çok önemli bir görev düşüyor, eğer bu rolü üstlenebilirseniz ve bu sorunun çözümü için en önemli unsur olan terör örgütünün silah bırakmasını sağlayabilirseniz, o zaman bütün bu söyledikleriniz zaten konuşuluyor olmayacak. Size de çok büyük bir sorumluluk düşüyor.”